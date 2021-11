Polivalent ESPORTIVITAT

Des que BMW va prendre la decisió de reordenar els seus models amb noves numeracions, els nombres parells van passar a ocupar l’oferta de tall més esportiu de la marca alemanya. Un moment en què el número 4 va adquirir especial importància, ja que va ser l’escollit per identificar la seva gamma de cupès de mida mitjana, fins aquell moment enquadrats a la Sèrie 3. Però la recerca d’una major practicitat i confort ha comportat l’evolució d’un concepte com el dels cupès, abans exclusivament lligat a les configuracions de carrosseria de tres portes. I el Sèrie 4 Gran Cupè n’és un clar exemple.

Tercera propOsta «4»

L’actual generació del Sèrie 4 ara es veu reforçada amb la seva segona proposta Gran Cupè. Un model que es presenta com la tercera variant «4» (juntament amb els Cupès i els Cabrio) i que suposa més del 50% de les vendes d’aquesta sèrie.

D’aquesta manera la revolucionària imatge del Sèrie 4 llançat ara fa dos anys ja es pot veure en un Gran Cupè que ha guanyat en mida respecte al seu antecessor per mostrar unes cotes d’habitabilitat interior millorades i un reforçat caràcter esportiu. En aquest sentit el nou model adopta a la seva part frontal l’enorme doble ronyó de les actuals Sèries 3 i 4, al qual hi afegeix detalls com ara uns estrets fars led, una graella activa, finestretes sense marc a les quatre portes (amb manetes enrasades a la carrosseria) i unes entrades d’aire situades al pas de roda davanter i que s’allarguen per tota la carrosseria.

A la part posterior també es fa servir la tecnologia led per als pilots i s’estrena un nou difusor en què s’encaixen unes sortides d’escapament arrodonides, que passen a ser hexagonals a les versions amb l’acabat M Performance. I precisament una versió desenvolupada per aquest departament és l’encarregada de situar-se al capdamunt de la gamma 4 Gran Cupè.Es tracta del nou M440i xDrive de tracció total equipat amb un motor de gasolina de sis cilindres en línia de 374 CV, al qual se li sumen altres especificacions sortides de la factoria M Sport com ara el diferencial, les suspensions o l’escapament, a més d’un preu final de 75.900 euros. La gamma inicial també està formada per dues propostes més de gasolina; 420i de 184 CV (51.600 euros) i 430i de 258 CV (55.750 euros), mentre que el dièsel es reserva per al 420d de 190 CV i 50.550 euros.

Per al proper any s’espera l’arribada d’una variant de tracció posterior denominada M440i, així com del dièsel 430d xDrive de 286 CV que, de la mateixa manera que els M440i xDrive i 420d, disposaran de l’etiqueta ECO de la DGT gràcies al fet d’equipar la tecnologia d’hibridació lleugera.