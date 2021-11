Pont cap a l’ELECTRIFICACIÓ

La tecnologia de propulsió híbrida endollable s’ha convertit en la gran protagonista del procés d’electrificació en què es troba immersa la indústria de l’automòbil. Una transició de la combustió cap als motors 100% elèctrics en què l’endoll ha passat a ser una peça clau, com a lògica evolució de les propostes híbrides «simples». Es tracta d’un pas obligat en l’estratègia de desenvolupament d’Audi, que preveu disposar de 30 versions electrificades l’any 2025 i posar fi a la producció de motors de combustió de cara al 2033.

La solució híbrida endollable PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle, per les sigles en anglès) ha estat la triada per Audi a l’hora d’anar adaptant tant la seva gamma com els seus usuaris cap a un panorama elèctric que ja no és cosa del futur. La marca alemanya ha apostat decididament per la seva gamma TFSIe amb una oferta formada ja per 8 models disponibles amb 12 carrosseries diferents i amb autonomies elèctriques de fins a 73 km.

El catàleg TFSIe que abasta des del compacte A3 Sportback fins a les grans berlines A6 i A7, passant per les seves respectives versions Sedan, Sportback i Avant i fins i tot per les dues longituds de l’A8. Evidentment, també estan inclosos els SUV Q3, Q5, Q7 i Q8.

Tot un ventall d’alternatives que Audi complementa amb diferents propostes de motoritzacions, sistemes de tracció i tipus de bateries per oferir la màxima eficiència sense haver de renunciar al caràcter dinàmic que caracteritza cadascun dels seus models.

estrenA compacta PHEV

La gamma compacta A3 Sportback ha estat l’escollida per Audi per oferir una més que raonable estrena de la nova conducció «endollable». Per això disposa d’una doble proposta per a l’A3 Sportback, disponible en les seves versions 40 TFSIe de 204 CV i 45 TFSIe de 245 CV, tots dos associats a una bateria de 13 kWh i una autonomia 100% elèctrica de 65 i 60 km, respectivament. De la mateixa manera que en el cas del Q3, l’A3 també recorre a un sistema de tracció davantera i un canvi automàtic s-tronic. La variant compacta SUV d’Audi està disponible amb les carrosseries Q3 i Q3 Sportback.

Els preus dels Q3 45 TFSIe parteixen des de 47.700 euros (50.550 euros en el cas del Q3 Sportback 45 TFSIe), mentre que en el cas de l’A3 estan fixats en 42.150 euros per al 40 TFSIe i en 44.820 per a la versió més potent 45 TFSIe.

En la mateixa línia tot terreny, la marca dels quatre anells estén la seva línia TFSIe als Q5, Q7 i Q8. En aquest cas l’oferta està formada per fins a 4 nivells de potència que van des dels 299 fins als 462 CV, i que es troben repartits entre les diferents versions 45, 50, 55 i 60. L’oferta SUV de representació d’Audi també augmenta la capacitat de càrrega de la bateria en totes les versions amb 17,9 kWh bruts. D’aquesta manera la possibilitat de conduir en mode «zero emissions» oscil·la entre els 46 km del Q8 més potent i els 73 km de l’A6 50 TFSIe.

Finalment, l’oferta TFSIe es completa amb la gamma més alta de berlines d’Audi. L’A6 sedan i Avant i l’A7 Sportback ofereixen una doble proposta quattro amb els motors 50 TFSIe i 55 TFSIe de 299 i 367 CV de potència, respectivament. La forquilla de preus va des dels 69.760 euros que la marca demana per l’A6 fins als 79.750 de l’A7.

Finalment, el vaixell insígnia A8 recorre a una única versió 60 TFSI de 462 CV per a les dues longituds de carrosseria, i unes tarifes que s’inicien en 113.150 euros.