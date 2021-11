Potència i eFICIÈNCIA

Jaguar Land Rover ens va citar recentment per mostrar-nos els seus models més prestacionals i alhora els més eficients, pertanyents a les gammes SVR i PHEV.

En el cas de l’esportiu F-Type R s’han optimitzat les prestacions elevant la potència del motor V8 fins als 575 CV i 700 Nm de parell. Aquest propulsor, juntament amb la tracció total, aporten un rendiment excepcional, podent accelerar de 0 a 100 km/h en tan sols 3,7 segons i assolint una velocitat màxima limitada de 300 km/h.

La potència augmentada de l’F-Type R es combina amb un xassís millorat, noves llantes de 20 polzades, amortidors adaptatius, barres estabilitzadores i ancoratges de la suspensió posterior més rígids. Tot plegat proporciona una major agilitat i capacitat de resposta, fins i tot en les situacions de major exigència de conducció.

MÀximEs prestacions SUV

El Range Rover Sport SVR és el Land Rover més ràpid i potent mai produït. Accelera de 0 a 100 km/h en només 4,5 segons i arriba a una velocitat màxima limitada electrònicament a 260 km/h. Munta el mateix propulsor que l’F-Type SVR, però amb un parell motor de 680 Nm. S’aassocia a la transmissió automàtica ZF 8HP70 de 8 velocitats i es recolza en un xassís de tracció total optimitzat per a un rendiment esportiu. Un detall a destacar d’aquest model és el sistema d’escapament actiu de dues etapes amb vàlvules controlades electrònicament, que no només ofereix un so encisador sinó que eleva les prestacions i millora l’estètica.

L’F-Pace SVR munta un motor V8 de 5.0 litres benzina sobrealimentat amb 550 CV i ni més ni menys que 700 Nm de parell, fet que li permet assolir una velocitat màxima de 286 km/h. A més, la nova funció Dynamic Launch aconsegueix reduir el temps que necessita el vehicle per passar de 0 a 100 km/h fins als 4 segons. També s’ha millorat la capacitat de frenada. El disseny exterior presenta un aspecte inspirat en els models de competició, mentre que l’interior combina sofisticació i esportivitat sense renunciar a la tecnologia, present amb una nova pantalla tàctil d’11,4 polzades. El Jaguar F-Pace SVR ja és a la venda des de 121.100 euros.

directEs A L’ENDOLL

El futur de Jaguar Land Rover és elèctric, com es pot veure en la seva actual gamma electrificada. Pràcticament tot el catàleg de la marca disposa de models híbrids endollables (PHEV): Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar, Range Rover Evoque, Discovery Sport, Defender, Jaguar F-Pace i Jaguar E-Pace.

El Range Rover P400e ofereix una autonomia elèctrica de 40 km gràcies a la unió entre un motor de gasolina de quatre cilindres i 300 CV i un motor elèctric de 143 CV, que s’alimenta d’una bateria d’ions de liti de 13,1 kWh. Per la seva banda, el Range Rover Sport P400e eleva l’autonomia lliure d’emissions fins als 41 km, en combinar un motor de gasolina de 300 CV amb un altre d’elèctric per aconseguir una potència combinada de 404 CV. La versió híbrida endollable del Range Rover Velar també es diu P400e i ofereix una autonomia completament elèctrica de 53 km amb 404 CV.

Els Evoque i Discovery Sport són els darrers membres de la família Land Rover en sumar-se a l’electrificació. Combinen un motor de gasolina Ingenium 1.5 de tres cilindres i 200 CV amb un motor elèctric de 109 CV per proporcionar una autonomia completament elèctrica de fins a 55 km.

Per la seva banda el Defender P400e també equipa un motor de combustió i un elèctric que conjuntament brinden 404 CV, però amb una autonomia elèctrica de 43 km.

Pel que fa a la família Jaguar PHEV, l’F-Pace P400e disposa de 404 CV gràcies a la combinació d’un motor de benzina Ingenium 2.0 de quatre cilindres i un motor elèctric de 142 CV, amb una autonomia elèctrica de fins a 53 km. Finalment, l’F-Pace P300e augmenta lleugerament aquesta xifra fins als 55 km.