citroën treu pit i llueix la seva gamma SUV amb el C3 i el C5 Aircross, cotxes ideals per a una escapada independentment del terreny que haguem de fer front. La marca francesa respon a aquests nous temps aportant confort i seguretat, amb uns vehicles que ja representen un 30% de les vendes de la marca a Espanya.

El C3 Aircross, fabricat a Saragossa, té com a principals trets d’identitat la personalització (amb fins a 70 combinacions possibles a l’exterior), el confort i la tecnologia, amb 12 funcions d’ajuda a la conducció.

Així mateix, el C5 Aircross suposa una nova manera d’entendre els SUV, oberta a les innovacions més sostenibles amb la seva versió Hybrid. La seva extraordinària modularitat permet configurar el seu interior de 81 maneres diferents i alhora oferir un dels maleters més grans del segment.

Per disseny, personalització i confort tots dos destil·len aire fresc, aventura i llibertat. El seu comportament al volant, atenent les diferents motoritzacions -quatre disponibles al C3 i cinc al C5-, és excel·lent, satisfent les expectatives tant a les carretera ràpides com a les més sinuoses de la província d’Àvila, on vam poder provar-los a fons fins i tot per trams de terra.

AMB TOTS ELS ATRIBUTS

Vistos des de l’exterior tant l’un com l’altre són SUV sense discussió. Tots dos models ofereixen un lloc de conducció elevat (128 cm i 133 cm d’alçada respectivament), amb una altura lliure al terra de 17,5 cm en el cas del C3 i de 23 cm en el seu germà gran.

Tots dos models poden equipar el sistema d’antilliscament intel·ligent Grip Control, que actua sobre les rodes motrius davanteres assegurant la millor adherència en qualsevol circumstància i permetent gaudir d’una aventura confortable gestionant el lliscament. El Grip Control és un sistema que disposa de cinc modes de funcionament (standard, sorra, fang, neu i ESP off) que adapten la transferència del parell motor sobre el tren davanter i gestionen el sistema de frenada en funció del terreny. A més, per acabar d’arrodonir l’experiència de conducció sobre qualsevol terreny se li pot afegir el Hill Assist Descent, una ajuda en els descensos que millora la seguretat en tota mena de superfícies.

A més de les prestacions off-road, els SUV Citroën afegeixen conceptes com ara la comoditat, la connectivitat, l’espai, la modularitat i la tecnologia, gràcies a elements com la suspensió d’Amortidors Progressius Hidràulics, el seu aïllament acústic, l’ampli espai interior, la lluminositat, les funcions d’ajuda a la conducció o els materials utilitzats en la construcció.

espaI I modulariTAT

Tots dos models destaquen també perquè són molt espaiosos, aprofitant al màxim la seva capacitat a l’habitacle gràcies a una gran modularitat. El C3 Aircross i el C5 Aircross no només presumeixen d’uns maleters molt amplis amb fins a 520 litres i 720 litres respectivament, sinó també per les possibilitats d’adaptar-se a qualsevol situació gràcies a elements com els seients posteriors lliscants i abatibles o la obertura de les portes. El C5 Aircross pot arribar a tenir 81 possibilitats diferents a l’hora de configurar el maleter.

Pel que fa a l’apartat de la seguretat, tots dos models recorren a les tecnologies més avançades, amb funcions d’ajuda a la conducció que fan més fàcil l’experiència al volant, com ara l’Active Safety Brake, el Sistema de vigilància d’angle mort, l’alerta de canvi involuntari de carril, el Head Up Display o la càmera posterior Top RearVision. El Citroën C5 Aircross equipa també innovacions com ara el sistema Highway Driver Assist, el regulador de velocitat adaptatiu o l’alerta de risc de col·lisió.