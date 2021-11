elegÀncia francesa

Els dissenyadors francesos utilitzen el terme «savoir faire» per referir-se al «saber fer» de les coses ben fetes, on el luxe cobra un protagonisme especial. Un terme que destaca especialment en el nou DS 4, un vehicle situat al centre del segment Premium C i que segueix sent estratègicament important per a la marca francesa.

DS, que es troba a punt d’arribar a la completa electrificació prevista per al 2024, continua accelerant el desenvolupament de la seva gamma i ara actualitza un model que compleix deu anys i que s’ha fet un lloc important entre els compradors del segment premium.

Estèticament el nou DS 4 manté les seves proporcions respecte la seva generació anterior: 4,40 metres de longitud, 1,47 d’altura i 1,83 d’amplada. Però el cert és que la seva imatge ha canviat completament, amb unes atractives i anguloses formes tant en la seva versió hacthback com en la més aventurera DS4 Cross. Al seu habitacle la digitalització és màxima, i si hi ha un fet que destaca per sobre de tot és l’aposta de la marca per aconseguir que el conductor no desviï la mirada de la carretera. Per aconseguir-ho el vehicle li faci fàcil la conducció, situant tots els botons i controls en llocs accessibles .

El tauler de control té una forma contínua semicircular que comença en una de les portes i acaba en l’altra. A la part superior tant de la porta del conductor com la del passatger s’incorporen ara els comandaments dels alçavidres elèctrics, per tal d’evitar moviments estranys que impliquin perdre la concentració en la conducció.

Un altre dels canvis el trobem en els botons del volant. Ara estan molt ben ordenats, de manera que els que se situen a la part dreta del volant són els que regulen el so i els de l’esquerra la conducció, amb el limitador o el controlador de velocitat. També destaca el nou Extended Head-Up Display.

Pel que fa a les motoritzacions, ofereix tres motors benzina. Es tracta dels PureTech 130 Automàtic, PureTech 180 Automàtic i PureTech 225 Automàtic, a més d’un dièsel BlueHDi 130 Automàtic amb uns bons consums i unes emissions de CO2 molt baixes.

La versió híbrida endollable, anomenada DS 4 E-TENSE 225, hereta l’experiència de DS Performance i els seus quatre títols al campionat de Fórmula E guanyats els anys 2019 i 2020. Tan prestacional com eficient, aquest conjunt mecànic fa servir un motor PureTech de 4 cilindres i 180 CV i un motor elèctric de 110 CV amb una bateria de 12,4 kWh, que permet una autonomia en mode zero emissions de fins a 55 quilòmetres.