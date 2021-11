Mercedes-Benz defineix el Classe C com «un Classe S en miniatura». Una denominació molt encertada si es té en compte tota la càrrega de tecnologia i telemàtica que incorpora. Es tracta d’un model que presenta un disseny modern i innovador gràcies a la combinació d’un curt voladís frontal amb una àmplia distància entre eixos.

Pel que fa a les dimensions el vehicle creix i arriba fins als 4,75 m de longitud, la qual cosa representa un creixement de 65 mm en el cas de la berlina i 49 mm en el familiar. El maleter de la berlina manté la seva capacitat de 455 litres, mentre que la versió familiar l’augmenta en 30 litres fins als 490. A l’interior Mercedes es manté a l’avantguarda tant en tecnologia com en habitabilitat, amb una gran pantalla central d’11,9 polzades″ i un display per al conductor de 12,3. Aquest darrer equipa del sistema MBUX d’última generació, que disposa d’un 50% més de velocitat de processament, realitat augmentada, car sharing entre conductors i reconeixement per veu, empremta o pin. Els acabats Avantgarde i AMG Line combinen qualitat premium amb estil esportiu i futurista, destacant les calandres amb forma de turbina i la llum ambient que envolta tot l’habitacle.

En l’apartat mecànic el nou Classe C 2021 disposa de motors tèrmics tant en dièsel com en benzina amb arquitectura de quatre cilindres, tots ells amb microhibridació lleugera. La gamma consta de tres motors gasolina de 170 CV, 204 CV i 258 CV i tres motors dièsel de 163 CV, 200 CV i 265 CV. Tots ells van associats a la caixa de canvis automàtica 9G-TRONIC.

Pel que fa a l’oferta híbrida endollable, el Classe C disposarà de versions que oferiran una autonomia elèctrica de més de 100 km i tracció posterior o total.