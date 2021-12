ADN de carreres

Sense cap mena de dubte, Abarth s’ha guanyat un lloc d’excepció dins l’actualitat de l’automobilisme més esportiu. Una afirmació que no només es basa en la presència de la marca italiana en el món de la competició, sinó que es fonamenta en la fórmula emprada per traslladar tota aquesta herència de carreres a la seva gamma de vehicles de producció, amb la sèrie 500 com a principal protagonista.

El petit model de Fiat ha servit per estructurar tota una gamma de versions de marcat caràcter esportiu que ens podem atrevir a assegurar que no té rivals al mercat. En plena era de l’electrificació i de recerca de la màxima eficiència, el concepte d’utilitari de tall urbà d’altes prestacions que ofereix Abarth no té comparació. I l’F595 n’és un clar exemple.

un motor de carreres

El nou component de la gamma 500 d’Abarth deriva directament dels circuits. Per això la marca de l’escorpí ha emprat un motor de benzina T-Jet d’1.4 litres i 165 CV que deriva directament del que munten els monoplaces Tatuus powered by Abarth de la Fórmula 4. Una unitat que destaca per equipar un turbocompressor Garrett sobrealimentat, amb uns valors de parell màxim de 230 Nm disponibles a 2.250 revolucions i un lliurament total de la potència a la part superior del comptavoltes.

Amb aquesta combinació les xifres de prestacions i rendiment de l’F595 són simplement excel·lents: 218 km/h de velocitat màxima i una acceleració de 0 a 100 km/h en 7,3 segons amb el canvi manual i en 7,4 segons amb la variant automàtica seqüencial. A més, les recuperacions també se situen a un nivell molt elevat, necessitant tan sols 7,8 segons per passar de 80 a 120 km/h en cinquena velocitat.

Per tal de «domar» aquest F595, Abarth ha reforçat el seu equipament amb diversos detalls que es poden considerar com a una autèntica «delicatessen». Destaca especialment la suspensió posterior Koni amb tecnologia d’amortiment de freqüència selectiva (FSD) o un sistema de frenada format per uns discos autoventilats davanters de 284 mm i posteriors de 240.

A més, des del selector mode «Scorpion» situat al quadre de comandaments, es pot actuar en paràmetres de la conducció com ara el subministrament del parell màxim, el calibratge de la direcció assistida i la resposta del pedal de l’accelerador per tal de modificar la seva sensibilitat i adaptar-los a gust de cada usuari.

equipamENT exclusiU

En matèria estètica, l’Abarth F595 llueix nombrosos detalls que el converteixen en un model únic. Alguns dels més cridaners són les dues sortides dobles d’escapament «Record Monza Sovrapposto» amb terminals verticals que, a més de donar-li un toc d’imatge especial, el doten d’un rugit típicament Abarth.

També destaca el nou color Blau Rally present a les carcasses dels retrovisors i els difusors davanter i posterior que presideixen els seus respectius para-xocs. Les llantes d’aliatge Sport de 17 polzades en terminació negre mat, el logotip F595 emmarcat en el traçat d’un circuit a la part posterior i els llums antiboira contribueixen a forjar la personalitat racing d’aquest F595.

A l’interior continua aquest ambient esportiu gràcies al volant de pell, els seients Abarth d’acabat específic (també disponibles com a opcional els Sabelt de tipus bacquet) o detalls de disseny com ara el quadre de comandaments negre mat o el nou color negre utilitzat en el marc de la pantalla d’infoentreteniment. També equipa el sistema Uconnect HD de 7 polzades amb ràdio DAB i compatibilitat amb Apple CarPlay i Android Auto de sèrie. El preu del nou Abarth F595 és de 20.200 euros.