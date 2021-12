Utilitari amb ànima COMPACTA

El Fabia és el segon model més venut d’Skoda a nivell mundial després de l’Octavia, per la qual cosa és un vehicle estratègic per a la marca txeca. Per això en la quarta generació d’aquest utilitari s’ha fet un enorme esforç per reposicionar-lo com a un dels favorits. A Espanya, de fet, no és el segon Skoda més venut, sinó el primer amb més de 4,5 milions d’unitats.

Es pot dir que el Fabia 2022 ha crescut en tots els sentits respecte al seu predecessor: és més espaiós, més segur, més tecnològic i més prestacional. Amb una longitud de 4.108 mm, supera per primer cop els quatre metres. La distància entre eixos augmenta 94 mm fins als 2.564 mm, i amb 1.780 mm ara és 48 mm més ample.

Unes cotes exteriors notablement superiors que habiliten un interior més ampli i comfortable. Als seients laterals hi ha espai més que suficient per als genolls, de sobres per als caps i una amplada molt destacable. Però més enllà de l’espai d’aquestes places destacaríem la seva ergonomia i la bona subjecció lateral. El maleter és la referència del seu segment amb 380 litres (1.190 si abatem els seients posteriors), 50 més que el seu predecessor.

redisSENY global

El seu aspecte no suposa una revolució, ja que en línies generals recorda força al model anterior. Però sí que representa una gran evolució, ja que ara l’estètica és més depurada, esportiva, moderna i atractiva. La seva nova línia exterior és més atlètica i agressiva, i hi destaquen elements com els moderns pilots posteriors amb tecnologia led, els nous fars davanters més fins i discrets, la graella més voluminosa i l’entrada d’aire activa inferior. Aquesta deixa passar l’aire o l’atura segons convingui per millorar l’aerodinàmica, que s’ha aconseguit reduir fins a un coeficient de 0,28 Cx.

A l’interior encara és més evident el salt de qualitat d’aquesta quarta generació del Fabia, que ara presenta un aspecte general més sofisticat. De sèrie, el Fabia equipa un quadre d’instruments analògic amb un monitor de 3,5 polzades i una pantalla central de 6,5 polzades, però en equipaments superiors ja es pot optar per la ràdio Bolero amb pantalla de 8 polzades o per un monitor d’infoentreteniment de fins a 9,2 polzades del qual es controlen gairebé tots els sistemes del vehicle. Aquest reflecteix també la informació del nostre smartphone, ja sigui a través de la tecnologia sense fils SmartLink com mitjançant Android Auto o Apple CarPlay.

A més, el Phone Box opcional permet la càrrega inductiva. Per a la instrumentació s’ha disposat per primer cop per en aquest model del conegut Virtual Cockpit del Grup Volkswagen, un quadre d’instruments digital de 10,25 polzades.

una gaMMA D’ALLÒ MÉS EFICIENT

El Fabia 2022 disposa de cinc opcions mecàniques. L’oferta arrenca amb un motor de benzina 1.0 MPI atmosfèric de 80 CV de potència, associat a una caixa de canvis manual de cinc relacions. El segueix un 1.0 TSI de 95 CV o 110 CV associat a la mateixa caixa, encara que per al més potent està disponible com a opció el canvi automàtic DSG. Finalment, al llarg d’aquest mateix mes arribarà la variant més prestacional, associada exclusivament a l’acabat Style i amb un motor 1.5 TSI de 150 CV que equipa necessàriament el canvi automàtic DSG.

Tots els motors compleixen la normativa d’emissions Euro 6d, i la marca assegura que amb els que registren els consums més baixos es poden recórrer fins a 900 quilòmetres amb un sol dipòsit.

El Fabia 2022 està disponible en el moment del seu llançament amb tres nivells d’acabat: Active, Ambition, Emotion i Style, si bé posteriorment arribarà la versió Monte Carlo. Amb l’acabat Active i el motor de 95 CV aquest model està disponible des de tan sols 17.160 euros, però amb tots els descomptes possibles i la campanya de finançament es pot adquirir per només 12.800 euros, incloent 4 anys de manteniment.