A l'hivern el cotxe queda exposat a les baixes temperatures, i més si dorm a la intempèrie, una situació que pot provocar greus avaries. Per això et mostrem 6 senzilles recomanacions per a protegir el teu cotxe del fred quan està parat.

Si bé, una temperatura per sota de 10 graus ja pot causar danys irreparables en un vehicle, la simple exposició al fred de l'hivern pot afectar elements com els panys, els eixugaparabrises, el líquid per netejar vidres o, per descomptat, la bateria. Però seguint aquests senzills consells que ens proporciona Alquiber Quality podràs protegir el teu cotxe del fred.

1. Tapar el cotxe amb una lona

El més recomanable és que el cotxe ‘dormi’ sempre en garatge, ja que d'aquesta manera està menys exposat a les dures condicions meteorològiques de l'hivern. Però si no es té accés a això, el més aconsellable és cobrir el cotxe amb una lona. D'aquesta manera s'evita la congelació directa d'algunes peces sensibles com els eixugaparabrises. A més, queda protegit davant possibles pedregades.

Existeixen lones que són específiques per a cada model, o altres que van per mides i tenen gomes en la seva part inferior per ajustar-se bé al cotxe. Si no es pot, o no es volen usar lones integrals, almenys és recomanable utilitzar teles més petites per a evitar la congelació del parabrisa. D'aquesta manera evitarem gratar el gel que s'ha format sobre ell durant la nit.

2. Cures per a l'eixugaparabrisa

Una de les parts que primer es danyen quan el cotxe està exposat al fred són els eixugaparabrises, a causa de la pròpia congelació del parabrisa. En succeir això, les gomes s'endureixen i queden adherides al vidre congelat, podent patir greus danys en separar-les. Per això, si estem en una zona de gelades o usuals nevades, el millor és aixecar-los o posar un tap de suro entre ells i el vidre.

També és molt recomanable en aquestes situacions no utilitzar només aigua en el dipòsit del líquid per a l'eixugaparabrisa, ja que es congelarà amb rapidesa, impedint que funcioni amb normalitat o fins i tot trencant tot el circuit. Existeixen líquids específics amb elements anticongelants que són molt efectius.

3. Observar el líquid refrigerant

Per a protegir correctament el cotxe del fred, a més de comprovar el nivell del líquid refrigerant, cal veure el seu estat. Amb el temps i l'ús aquest va perdent propietats que deixen exposat el nostre motor a les inclemències del temps. Per norma general els líquids anticongelants tenen colors vívids, però si veiem que aquest ja tendeix a ser translúcid o simplement està ennegrit, significa que està arribant al final de la seva vida útil, per la qual cosa hem de canviar-ho com més aviat millor.

Aquesta substància té una resistència a la congelació de fins a 20 graus sota zero, però si s'han acumulat moltes impureses aquesta xifra baixa considerablement, deixant més exposat el nostre propulsor. Per això és recomanable canviar-ho i purgar tot el circuit almenys cada 5 anys.

4. Com protegir la bateria del fred

La bateria és un dels elements que més acusen el fred i que abans s'espatllen amb les baixes temperatures. I la veritat és que no hi ha una manera efectiva de protegir-la, més que assegurant-nos que està en bon estat. La bateria té uns 4 anys de vida útil, però cal canviar-la quan comenci a donar símptomes d'esgotament, ja que fa falta només una simple nit de gelades perquè deixi de funcionar i ens impedeixi arrencar el cotxe quan el necessitem.

5. A poc a poc amb els panys congelats

Una cosa molt comuna en zones de molt de fred és que no puguem entrar al cotxe perquè s'han congelat els panys o el sistema d'obertura de les portes. En aquest cas, no cal usar la força bruta, ja que podem trencar algunes peces. El més recomanable és emprar alcohol, si hi ha accés a corrent elèctric, un assecador. També es comercialitzen aerosols lubrificants que impedeixen la congelació.

6. Arrencar sempre al ralentí

Si un cotxe ha estat exposat a un fred extrem durant la nit, mai cal iniciar la marxa tan bon punt arrencar el motor, ja que si l'oli, el líquid de la direcció, o el dels frens, estan massa freds, podríem danyar els seus circuits i altres parts mecàniques d'importància.

Per això és aconsellable mantenir sempre uns minuts el cotxe al ralentí perquè el propulsor coixa temperatura a poc a poc, i mai escurçar el procés amb accelerades en aturat. Si hem de gratar el gel del parabrisa, podem arrencar abans el motor i en aquest temps que vagi escalfant-se a poc a poc. A més, podem enfocar l'aire cap al vidre i així ens ajudarà a desfer el gel més ràpid.

Amb aquests senzills consells podrem protegir el nostre cotxe del fred a l'hivern quan està parat, encara que mai està de més portar un kit d'emergència en el qual incloguem una rasqueta per al parabrisa, un producte descongelant per utilitzar en cas de molta necessitat, ja que són molt agressius amb els materials, guants, una manta, una llauna d'oli i combustible de reserva.