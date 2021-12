Electrificant el «MADE IN SPAIN»

Encara amb les sensacions molt recents després de la nostra presa de contacte amb el Citroën ë-Berlingo (versió 100% elèctrica de la popular furgoneta) a París, hem visitat la planta que Stellantis posseeix a Vigo per veure com es fabrica el made in Spain –com a Citroën li agrada destacar a les seves comunicacions–, més popular.

No vam triar el millor moment, ja que la crisi dels semiconductors està colpejant durament el sector i la planta de Vigo, com les de tota Europa, treballa al ritme que els proveïdors i la cada dia més cara i complicada logística permeten. Amb tot, sorprèn veure com el que va començar com un humil taller per electrificar les Berlingo és ara tota una nau amb dues línies de muntatge –juntament amb els ë-Berlingo es fabriquen també els seus «cosins» Peugeot e208 i e2008– i, com ens van assegurar els seus responsables, està previst que segueixi creixent a bon ritme.

producció integral

A Vigo es munta tot l’ëBerlingo, incloses les seves bateries. Això sí, les cel·les d’aquestes i altres components arriben de proveïdors externs. No tornarem a dir aquí que la de Vigo és una de les plantes més eficients i rendibles del Grup, ni que el seu nivell de qualitat ha rebut innombrables premis internacionals. Però sí que direm que, després de l’èxit de les «eternes» C-15, l’any 1996 van començar a produir el Berlingo, creador del concepte «ludoespace» i que en aquests 25 anys ha venut més de tres milions d’unitats en un total de tres generacions. A més, també ha liderat i lidera històricament el segment a Espanya i actualment és el Citroën més venut en 17 països.

Com no podia ser d’una altra manera, a Citroën s’ha cuidat molt l’electrificació d’un model tan important. S’ha aconseguit que els volums de càrrega romanguin intactes respecte les versions de combustió. S’ha aplicat a la seva extensa gamma, cosa que inclou dues longituds diferents i versions furgó i combi -aquesta última disponible amb 5 o 7 places, a més de diversos nivells d’acabat a cadascuna.

136 cv I 275 km d’autonomIa

Com ja vam explicar al nostre reportatge de presentació, el comportament dinàmic de l’ë-Berlingo és similar al dels seus germans de combustió. Això equival a dir que, ja sigui sense càrrega o amb el maleter ple, resulta fàcil i intuïtiu de conduir, molt confortable i amb una versatilitat realment destacable, com vam poder comprovar rodant per la zona de Vigo.

Com en tot vehicle 100% elèctric les principals claus són l’autonomia, el temps de recàrrega, les prestacions i el preu. En aquest sentit Citroën també ha fet bé els seus deures, oferint un motor de 136 CV de potència en un vehicle capaç d’assolir els 135 km/h –que realment són més de 140 km/h si circulem sense càrrega-, amb un contundent parell instantani de 260 Nm. La bateria té una capacitat de 50 kWh, amb la qual aconsegueix una autonomia de 275 quilòmetres (WLTP). Una xifra que resulta més que suficient per al 80% dels usuaris.

Pel que fa als temps de recàrrega, varien des de les 15 hores d’un endoll convencional fins a les 7,30 hores d’un punt monofàsic de 7,4 kW o les 5 hores d’un punt trifàsic d’11 Kw –el més normal i recomanable actualment-. També es pot carregar en un punt de càrrega ràpida de 100 kW. D’aquests n’hi ha pocs, però n’hi ha i el sentit comú fa pensar que n’hi haurà molts més. En aquest cas en tindrem prou amb 30 minuts per passar de 0 al 80% de nivell de càrrega.

Arribem així al delicat punt del preu. Si consultem la llista veurem que els ë-Berlingo arrenquen en 36.030 euros, però si apliquem els descomptes promocionals de la marca el preu baixa fins als 30.648 euros. Si a més hi sumem el descompte del Pla Moves III, la xifra final es redueix a tan sols 21.770 euros. I si no ens convenç aquesta xifra no passa res, perquè aquí és on Citroën fa màgia i ofereix l’ë-Berlingo des de tan sols 139 euros al mes (amb una entrada de 6.124,01 euros i una darrera quota de 3.166,81). Tot plegat fa que, un cop fets els càlculs pertinents d‘explotació i manteniment, aquest model sigui fins a un 30% més econòmic que els models de combustió.

Només així s’entén que l’objectiu de Citroën sigui arribar al 30% de les vendes d’ë-Berlingo al 2025 i al 70% al 2030.