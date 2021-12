Més robust i SOSTENIBLE

suzuki ha presentat la tercera generació de l’S-Cross, caracteritzada per un profund redisseny exterior i interior, per una millora tecnològica i d’equipament i per una aposta clara per l’electrificació.

L’S-Cross manté unes cotes molt ajustades: 4,3 metres de longitud, 1,79 m d’amplada i 1,58 m d’altura. Els canvis es veuen de lluny en quant a estètica, amb un frontal redissenyat que ara disposa d’una espectacular graella amb fars amb tecnologia full-led. També destaquen les línies laterals (amb un pas de roda molt marcat) i la remodelada part posterior, també molt cridanera i que integra les llums a la porta del maleter. L’interior, per la seva banda, és ampli i còmode, podent viatjar tres passatgers als seients del darrere amb comoditat i amb un maleter de 430 litres. És un espai sobri, però pràctic i satisfactori. hibridació LLEUGERA El nou Suzuki S-Cross arriba al nostre mercat amb un motor de gasolina 1.4 litres Boosterjet de quatre cilindres que desenvolupa una potència de 129 CV i 235 Nm de parell màxim. El bloc està electrificat amb tecnologia híbrida lleugera (MHEV) de 48 volts. Totes les motoritzacions estan electrificades i, per tant, disposen del distintiu ambiental ECO de la DGT. Es pot triar una caixa de canvis manual o una transmissió automàtica –al nivell d’equipament S3–, totes dues de sis velocitats. Per als dos tipus de canvi està disponible un sistema de tracció davantera i de tracció 4×4 AllGrip –a partir del nivell S2–. Entre l’equipament dels models 4×4 hi trobem un selector de modes de conducció que permet escollir entre els perfils Auto, Sport, Snow i Lock, un sistema amb control electrònic del parell motor que aporta més estabilitat i capacitat de tracció en circumstàncies adverses. Es comercialitzaran un total de set versions, amb tres nivells d’equipament (S1, S2 i S3), dues tapisseries i vuit colors diferents de carrosseria. Entre els sistemes de seguretat que figuren al catàleg del nou S-Cross destaquen el Suzuki Safety Support, la frenada d’emergència, el control de velocitat adaptatiu amb Stop&Go, la càmera amb visió de 360 ​graus, l’alerta de canvi de carril, l’alerta anti ziga-zagues, el reconeixement de senyals de trànsit, la detecció d’angle mort o el control de retenció en pendents. El salt que ha fet l’S-Cross quan a equipament és important, i la pantalla d’infoentreteniment va des de les 7 polzades a les versions més baixes fins a les 9 de les més equipades. Aquestes, a més, inclouen la connectivitat amb Android Auto i Apple CarPlay. Finalment, convé destacar que la gamma de preus del nou Suzuki S-Cross, incloent-hi les diverses promocions, va des dels 23.545 euros fins als 31.400 euros.