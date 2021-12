Estrena ELÈCTRICA

Hyundai Ioniq 5. Aquest és el nom del nou guanyador del premi Cotxe de l’Any dels Lectors. El nou model de la gamma elèctrica coreana s’ha proclamat com el vintè vencedor d’uns guardons instaurats per Prensa Ibérica l’any 2003 i que ja han esdevingut tota una refèrencia dins del panorama de la indústria de l’automòbil.

Dijous passat es tancava una votació final en què sis models aspiraven a aquest guardó. Al costat de l’Ioniq 5 els Toyota Yaris, Skoda Fabia, Peugeot 308, DS4 i Mercedes-Benz Classe C van ser els grans protagonistes durant poc més d’un mes i mig al web mejorcoche.epi.es, des del qual es gestiona aquest concurs.

un refleX del sector de l’automòbil

Un cop més els usuaris han tornat a decidir, amb els seus vots, el vencedor. Però aquesta victòria no és una qualsevol, sinó que serveix per iniciar una nova «era elèctrica» en aquests premis, en ser l’Ioniq 5 el primer cotxe equipat amb un sistema de propulsió 100% elèctric que s’incorpora a la llista de guanyadors.

El triomf del model coreà és un exemple evident de com aquests premis s’han convertit en tot un reflex de l’evolució del sector de l’automòbil durant aquestes dues últimes dècades. I l’electricitat ha passat a ser la gran estrella d’aquest procés d’evolució cap a una mobilitat més neta i eficient. En aquest sentit l’Ioniq 5 es presenta com l’aposta definitiva de Hyundai per desenvolupar una gamma lliure d’emissions, en la qual ja disposa de dos models elèctrics (Kona i Ioniq), a més d’un ampli ventall d’alternatives electrificades (híbrides, híbrides endollables i microhíbrides), fins i tot amb un model equipat amb un sistema d’hidrogen i pila de combustible, el Nexo. Un catàleg que, com assegurava Elena Gris, directora de màrqueting de Hyundai Motor España, «és només el principi» del que ha de venir.

Tot plegat representa un nou concepte de mobilitat que ara té al Hyundai Ioniq 5 com a destacada punta de llança. Es tracta d’un vehicle que, per les seves dimensions i la seva proposta estètica, es pot enquadrar dins del nou segment dels turismes d’orientació crossover, amanit amb un disseny «neo retro» clarament diferenciador i de notable atractiu. També és digne de menció el seu ampli i digitalitzat interior, on pot arribar a acollir amb un elevat nivell de confort un total de cinc passatgers i un maleter de 527 litres.

L’Ioniq 5 ofereix la possibilitat de muntar una bateria de 58 kWh o 73 kWh, i també es pot triar amb un sol motor elèctric i tracció posterior o amb dos propulsors i tracció total. Depenent de la versió escollida l’Ioniq 5 pot oferir des de 170 fins a 306 CV de potència, i l’autonomia va des dels 362 fins als 462 quilòmetres.

Un destacable desplegament de disseny i tecnologia que serveix perquè Hyundai aconsegueixi el seu segon triomf al llistat de guanyadors del Cotxe de l’Any dels Lectors, en què es va estrenar amb l’i30 l’any 2018. Així, ara aquests dos models coreans acompanyen als Alfa Romeo 159; Audi A8 Q5 i Q3; BMW Sèrie 5; Citroën C4; Cupra Formentor; Ford Mondeo; Mercedes-Benz Classe A; Opel Meriva i Astra; Peugeot 308; Seat Ibiza, Ateca i Tarraco i Volvo V40.