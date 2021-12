Polivalència HÍBRIDA

La consolidació del fenomen SUV ha suposat una autèntica remodelació del mercat de l’automòbil. Un nou escenari crossover on els monovolums han anat perdent protagonisme davant una tendència estilística que s’ha estès per tots els segments i tipus de vehicles. No obstant això, no tothom necessita conduir amb una altura superior ni disposar d’un vehicle amb prestacions unes off-road que la major part dels usuaris mai necessitaran en el seu dia a dia. Així doncs, el concepte monoespai continua sent el més versàtil, capaç i útil per a un ús diari.

En aquest context de polivalència i racionalitat s’hi troben els Galaxy i S-Max de Ford. Un posicionament, el d’aquests dos monovolums de la marca americana, que ara s’ha reforçat notablement gràcies a l’arribada de l’eficiència de la tecnologia híbrida. Sumada a les set places de què disposen tots dos models, aquesta opció de propulsió representa una combinació única al mercat que s’adapta a la perfecció tant al Galaxy, amb un aspecte de monovolum més convencional, com a l’S-Max, de proposta estètica més esportiva. 190 CV de potÈncia «full hybrid» La motorització full hybrid (que actualment ja fa servir el Kuga), ha estat l’escollida per a moure aquesta nova gamma Galaxy i S-Max. Tots dos models es desprenen de les seves versions anteriors de gasolina i dièsel de combustió tradicional per associar-se de manera única a aquest sistema, format per un motor de gasolina de 2.5 litres i una segona unitat elèctrica que, en conjunt, generen 190 CV. La part elèctrica va associada a una bateria d’1,1 kWh i a un canvi automàtic. El resultat són unes xifres destacables de prestacions que pemeten moure amb facilitat el pes tots dos models i alhora oferir uns ajustats nivells de consum, que els proporcionen autonomies superiors als 1.100 km. Amb tot això Ford pot presumir de disposar d’una oferta única al mercat, trobant similars prestacions d’espai i sistema de propulsió full-hybrid tan sols entre alguns SUV considerablement més cars. Com a exemple cal esmentar el Ford S-Max ST-Line (el més venut de la gamma), que amb el paquet opcional X està a la venda des de 39.000 euros gràcies al descompte del 19,5% aplicat sobre el seu preu franc fàbrica. En el cas del Galaxy, d’aspecte més premium i lleugerament més gran en altura i longitud que l’esportiu S-Max, la seva versió Titanium amb l’esmentat paquet «X» (que té un preu de 3.500 euros) ja està a la venda pels mateixos 39.000 euros, gràcies en aquest cas a un descompte del 24,5% respecte del preu franc fàbrica.