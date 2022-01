No viatgis SENSE AQUESTS OBJECTES

Si hem d’afrontar un viatge per carretera de mitja o llarga distància durant els freds mesos de tardor i hivern, és molt important portar al vehicle un kit complet de supervivència, ja que mai sabem a quin tipus de situacions ens podem enfrontar. Aquest consell, que realment és vàlid per a tot l’any, cobra una especial rellevància en una època en què les pluges , les baixes temperatures, la boira, la neu i el gel són molt més freqüents que als mesos primaverals i evidentment als estiuencs.

Per evitar qualsevol imprevist és fonamental disposar d’un kit de supervivència que garanteixi la nostra seguretat i la de la resta de passatgers del vehicle. A continuació, enumerem aquells elements que tot conductor hauria de portar al cotxe durant l’hivern:

Per descomptat, la llista comença amb unes cadenes de neu que siguin compatibles amb les nostres rodes. Sempre cal tenir clar com muntar-les abans de sortir de viatge. I per poder-ho fer en cas que la situació meteorològica ho requereixi durant la nit, cal portar al vehicle una llanterna amb diferents jocs de bateries.

Són del tot imprescindibles uns cables arrencadors per a la bateria. A l’hivern sol ser l’element mecànic que falla més de tot el cotxe, i per tant és probable que amb unes simples pinces i amb l’ajuda d’un altre cotxe puguem reemprendre la marxa fins arribar a un lloc on ens puguin canviar la bateria descarregada.

La següent recomanació no només serveix per a l’hivern, sinó que és vàlida per a qualsevol època de l’any i hauria de ser pràcticament obligatòria a qualsevol vehicle. Es tracta d’un kit complet de primers auxilis per a situacions d’emergència que inclogui: sèrum fisiològic, solució antisèptica, gases, benes, cinta adhesiva quirúrgica, guants d’un sol ús, un paquet de cotó, tisores sense punta, tiretes, un termòmetre, un pot de col·liri lubricant, pomada per a cremades i diferents medicaments genèrics, per si algun ocupant del vehicle es troba indisposat.

També és imprescindible portar un joc d’eines bàsiques amb què poder fer front a una avaria lleu al cotxe. Com a mínim caldria portar unes alicates, tornavisos de diferents mides i puntes, unes tenalles i la polivalent cinta americana.

També són molt recomanables els tallacinturons i els percutors de finestres, dos elements que han d’estar durant tot el viatge a l’abast de tots els passatgers del cotxe.

La DGT recomana conduir sense roba massa voluminosa, ja que en cas de xoc impedeix que el cinturó ens subjecti de forma efectiva, per la qual cosa hauríem de portar a part una bossa o maleta amb una jaqueta gruixuda, guants, passamuntanyes, calçat aïllant i una manta. Serà molt útil si ens quedem tirats en un lloc aïllat durant hores o si hem d’abandonar el cotxe per demanar ajuda.

Pel mateix motiu és imprescindible portar prou aliments, sobretot en forma de barretes energètiques o conserves, i almenys deu litres d’aigua per cadascun dels passatgers del vehicle.

Finalment, és bo portar un xiulet i una pala per demanar ajuda si estem en dificultats o per treure el cotxe si s’ha encallat a la neu.