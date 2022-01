En treure's el carnet de conduir s'estudia en quines situacions està permès l'ús del clàxon. Cal tenir en compte que el so del mateix pot espantar o alterar la concentració de la resta de conductors. Per això, és molt important saber que hi ha determinats costums relacionats amb l'ús del clàxon que poden implicar multes.

A més d'augmentar la contaminació acústica, tocar la botzina a altres conductors també suposa una distracció al volant. Revisa les situacions en les quals utilitzar malament el clàxon pot fer que estiguis cometent una infracció de trànsit. Tocar el clàxon sense motiu L'ús del clàxon ha de respondre a unes situacions específiques, com pot ser alertar d'un accident o d'una maniobra inadequada. Si l'utilitzes sense motiu, pots veure't exposat a una multa superior als 80 euros. No obeir la senyalització que prohibeix l'ús del clàxon Aquest senyal està visible prop d'hospitals i zones residencials. La mateixa, alerta de les conseqüències de la mala utilització del clàxon. Manipular el so del clàxon El so del clàxon no pot ser alterat al gust del consumidor. Aquest ve establert pels fabricants de vehicles i la seva manipulació comporta una consegüent multa.