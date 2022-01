Accés al transport «PREMIUM»

De la mateixa manera que va passar amb la versió anterior, aquesta nova Citan és un producte desenvolupat en col·laboració amb Renault. No obstant això, si bé amb la primera generació Mercedes va arribar a l’acord quan el model francès estava pràcticament definit i poc va poder afegir de la seva collita (més enllà d’alguns detalls de personalització i equipament), ara la marca alemanya ha intervingut de manera directa en el desenvolupament d’aquesta segona generació amb els enginyers francesos. El resultat és un vehicle molt més modern, amb una tecnologia més avançada i que es converteix en una bona alternativa als turismes en el cas de la versió Tourer i en una excel·lent proposta per a l’accés al mercat professional del transport en la versió Furgó.

Cal tenir present que, des del seu llançament l’any 2012, Mercedes-Benz ha venut unes 20.000 unitats de la Citan. Amb aquesta nova generació les perspectives són encara millors, sobretot tenint en compte que un 60 per cent de les furgonetes venudes al nostre mercat són d’aquest segment. Per no parlar del notable creixement que experimenta el repartiment d’últim quilòmetre, en què aquest tipus de furgonetes són imprescindibles.

La Citan es comercialitza amb dues versions de carrosseria. Tourer per a ús particular, com un turisme, i Furgó per a professionals. Aquesta versió, amb una longitud de 4,5 metres i 1,86 metres d’amplada, està configurada amb dues places davant i una mampara rígida darrere que separa aquesta zona de la de càrrega, molt àmplia i amb gran capacitat, ja que pot admetre fins a dos europalets. L’accés a aquesta zona de càrrega es realitza a través de dues portes corredisses laterals de bona mida; a la part posterior es pot optar per una gran porta o bé dues portes d’obertura lateral amb una obertura de fins a 180 graus.

CarÀcter familiar

Pel que fa a la versió Tourer, concebuda com un turisme, té les mateixes dimensions que la Furgó i admet cinc places. A més, els seients posteriors es poden abatre i, d’aquesta manera, fer servir només les dues places davanteres, deixant la part posterior per transportar equipatge amb una capacitat de fins a 2.400 litres. La gamma s’ampliarà la primavera que ve amb l’arribada de les versions de carrosseria llarga, amb una longitud de 4,92 metres que, en el cas de la Tourer, pot acceptar fins a set places i que en el cas del Furgó admet un volum de càrrega de gairebé 4 metres cúbics.

La Citan està disponible amb una gamma de cinc propulsors, tres dièsel i dos de gasolina. En el cas del dièsel l’oferta està formada per potències de 75, 95 i 116 CV, mentre que en gasolina són de 102 i 131 CV. Tots aquests motors van associats a una caixa de canvis manual de cinc o sis marxes. A més a més, de cara a la propera primavera s’espera l’arribada d’una transmissió automàtica de doble embragatge i set velocitats.

Finalment, la gamma de versions s’ampliarà amb l’arribada d’una Citan completament elèctrica que rendirà 95 CV de potència i oferirà una autonomia de 280 km. El que la marca alemanya no contempla són versions amb motoritzacions híbrides de cap mena.