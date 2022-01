El COTXE DE L’ANY DELS LECTORS arrenca de nou

Els premis Cotxe de l’Any dels Lectors tornen a engegar motors. Amb forces renovades després d’haver conegut al guanyador de la passada edició, aquests guardons instaurats per Prensa Ibérica celebren enguany la seva edició número 21, en la qual els usuaris tornaran a ser els principals protagonistes.

D’aquesta manera, la dinàmica de funcionament dels premis Cotxe de l’Any dels Lectors es manté activa durant tot l’any a la pàgina web mejorcoche.epi.es, així com al portal especialitzat www.neomotor.com, on cadascun de els vehicles que formen part de les diferents votacions mensuals adquireixen un reforçat protagonisme gràcies a un tractament informatiu detallat.

Alhora, tot aquest desplegament informatiu es reforça amb el suport rebut pels diferents suplements i pàgines de motor de tots els diaris de Prensa Ibérica, on els lectors reben la més actualitzada informació al voltant del món de l’automòbil i les novetats més recents.

Primers candidats

D’aquesta manera, tres models nous s’han encarregat d’inaugurar l’actual edició del Cotxe de l’Any dels Lectors. Una primera selecció de models que es presenten com un exemple clar de les tendències electrificades que mouen el mercat de l’automòbil actual amb tres novetats destacades. Entre elles hi trobem l’Honda HR-V, la nova proposta SUV-B de la marca japonesa. Un vehicle que segueix de manera clara la línia estètica i tecnològica del fabricant japonès, amb la particularitat de presentar-se sota una única versió equipada amb un motor híbrid pertanyent a la línia tecnològica e:HEV, ja utilitzada en altres models com l’Honda Jazz. En el cas de l’HR-V, aquest sistema està format per un motor de gasolina d’1.5 litres i dues unitats elèctriques amb una potència total de 131 CV.

D’altra banda, Mercedes-Benz presenta la candidatura al premi amb el nou EQB. Es tracta de l’alternativa compacta i 100% elèctrica del tot terreny germànic que, igual que el seu homònim equipat amb motor de combustió, manté la possibilitat d’oferir una distribució interior de fins a 7 places. Equipat amb un motor de 228 CV i la tracción total 4Matic, l’autonomia de l’EQB és de 420 km.

El tercer candidat d’aquesta primera llista és l’Opel Astra, concretament en la seva sisena generació. El model alemany, tot un referent en el mercat europeu dels compactes, arriba amb una gamma completament renovada, carrosseries hatchback de 5 portes i familiar Sports Tourer i amb una àmplia oferta de motoritzacions de gasolina i dièsel, a més de dues variants híbrides endollables.