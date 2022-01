Els més DESTACATS de l’ANY

Si 2021 havia de ser un any en positiu en el sector de l’automòbil respecte la patacada del 2020, les xifres conclouen que aquesta recuperació haurà d’esperar. Al tancament de l’exercici de l’any passat el mercat de l’automòbil va registrar un escàs creixement de l’1% respecte al 2020, fet que no serveix per maquillar el descens de vendes. I és que comparant les dades amb les de 2019 (l’últim any de ritme fiable abans de la pandèmia) la caiguda de les matriculacions es situa en un -32%.

«El mercat de l’automoció l’any passat ha estat un ‘vull i no puc’: pensàvem que seria el de la recuperació, però l’impacte de la crisi dels microxips, amb la conseqüent falta d’estoc, i els vaivens de la crisi sanitària ens ha impedit complir les nostres expectatives. El resultat és que hem repetit les mateixes xifres del 2020. O sigui, i per entendre’ns, hem patit dos anys consecutius de pandèmia a l’automoció», afirma Raúl Morales, director de comunicació de Faconauto. escasSETAT DE VEHICLES L’escassetat d’oferta de vehicles es va continuar notant al desembre a tots els canals de venda. El de lloguer va registrar la pitjor caiguda, amb un descens dels lliuraments del -45% fins a les 4.063 unitats. En el conjunt de l’any, però, aquest canal va incrementar les compres un 58,5% respecte el 2020, per arribar a les 152.326 unitats. Amb això va poder maquillar el moment inestable del mercat en general. Si analitzem les dades de clients particular veiem que es va registrar una caiguda al desembre del -19,4%, fins a les 41.814 unitats. Per la seva banda, en el conjunt de l’any les compres van caure un -12,8%, fins als 372.637 cotxes. Queda el consol de la reducció d’emissions mitjanes de CO2, que es va situar en 101,4 grams (un -2,5% respecte el 2020). Una xifra lloable, ajudada per l’increment de motoritzacions híbrides, endollables i elèctriques que van créixer un 42%. Entre les dues últimes l’increment va ser del 62,7% en el total de les matriculacions de combustibles alternatius (un 34,9% del total del mercat). El dièsel va representar el 19,9% de les vendes i la gasolina el 45,1%. seat i l’arona Per marques Seat ha tornat a ser la més venuda del mercat espanyol amb 70.523 unitats comercialitzades, seguida de Peugeot amb 67.266 i Toyota amb 62.329. De totes les marques del mercat, la que més ha crescut ha estat Cupra. La marca de Martorell ha batut aquest 2021 el seu rècord de vendes a Espanya i ha aconseguit una xifra total d’11.090 vehicles matriculats, fet que suposa multiplicar per quatre les vendes obtingudes respecte al 2020 gràcies, sobretot, al Formentor. BMW s’ha situat com el fabricant premium amb més matriculacions (35.261 unitats), mentre que també cal destacar l’auge de les firmes coreanes Hyundai (57.527) i Kia (57.260) situades en quarta i cinquena posició, respectivament. Pel que fa a models, el Seat Arona s’ha coronat com el supervendes del mercat amb 21.946 unitats, seguit pel Hyundai Tucson a tan sols 688 unitats (tot i que va ser el cotxe més venut al desembre, amb 2.423 models comercialitzats). El tercer lloc interanual va ser per al Dacia Sandero (el més venut el 2020) que va registrar unes vendes de 20.419 cotxes. Peugeot 2008 (19.426) i Toyota Corolla (16.983) completen el top 5 del mercat espanyol.