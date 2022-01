Àgil, econòmic i SOSTENIBLE

Agilitat per al repartiment en els col·lapsats centres urbans és el que ofereix el My Ami Cargo, un quadricicle lleuger totalment elèctric amb autonomia de 75 quilòmetres que la marca francesa Citroën llança al mercat amb un preu de només 7.600 euros que, amb l’aplicació del Moves III, queda només en 6.000 euros.

El My Ami Cargo, que fa només 2,41 metres i no necessita carnet de conduir, és un derivat de l’Ami tradicional al qual se li substitueix el seient de la dreta per un compartiment modulable amb un espai d’emmagatzematge de 260 litres i que pot portar un pes de 140 quilograms.

Equipat amb una bateria de 5,5 kWh que es recarrega en 3 hores en un endoll normal de 220 V, té una garantia de 3 anys o 40.000 quilòmetres i porta un petit motor que lliura 6 kW (l’equivalent a 8,2 cavalls) que li permet una velocitat màxima autolimitada de 45 km/h, suficient per circular pels estrets i congestionats carrers dels centres urbans. Les rodes són de 14” amb frens de disc davant i tambors darrere, i el motor passa la potència a les rodes davanteres.

Amb les seves reduïdes dimensions, amplada d’1,54 metres i alçada d’1,52 metres, el seu radi de gir es redueix a només 3,60 metres, fet que li confereix una inusitada agilitat i permet aparcar en espais inversemblants.

Al volant del My Ami Cargo la visibilitat i lluminositat és total. Gaudeix de grans superfícies de vidre, com per exemple l’ampli parabrisa, les finestretes laterals o el vidre posterior, que en conjunt li confereixen gairebé 360º de visió. A la lluminositat hi contribueix el sostre panoràmic.

SenZILL, simple I fÀcil de conduir

L’àrea de càrrega modular té un volum útil de 400 litres, un espai d’emmagatzematge de 260 litres i una càrrega útil de 140 kg. A l’habitacle s’hi accedeix mitjançant una porta que obre en sentit contrari a l’habitual. Un tirador de corretja taronja tanca la porta i un altre tirador l’obre. L’arrencada és porta a terme mitjançant una clau situada a prop del volant, a on el senzillíssim quadre de comandaments indica la càrrega de la bateria, l’autonomia, la velocitat, la marxa inserida i els quilòmetres. A l’esquerra del seient, en una posició una mica oculta, hi trobem les velocitats, que s’accionen mitjançant tres tecles per a avançar, retrocedir i inserir la posició neutra. A la dreta del seient s’hi troba el fre de mà, d’accionament mitjançant la tradicional palanca.

Dos pedals, fre i accelerador, un senzill volant, el comandament del netejaparabrises que incorpora l’accionament dels intermitents i una consola central amb tecla per a ventilador, calefacció, intermitents d’emergència i connector USB completen el lloc de conducció.

Carlos Adán, cap de producte de la marca francesa, va explicar els principals atractius del My Ami Cargo, centrant-se en la sostenibilitat, l’accessibilitat als centres de les grans ciutats, l’economia i fins i tot la personalització que es pot realitzar mitjançant la decoració de la col·lecció By Citroën, amb un preu que va des dels 250 fins als 650 euros.

El directiu no va ocultar la quantitat d’alternatives d’ús que ofereix aquest petit model del grup Stellantis (al qual els autònoms amb petites càrregues hi han de treure molt de partit), així com la idoneïtat per a repartiments de farmàcies, pastisseries, ferreteries, etc.

També va destacar que «ofereix més protecció que un vehicle de dues o tres rodes i és més àgil que un comercial d’un segment superior gràcies a les seves dimensions compactes» (2,41 m de llargada, 1,54 m d’amplada i 1, 52 m d’altura).

Sobre l’espai d’emmagatzematge situat a la dreta del conductor, va precisar que «es tracta d’una caixa modular composta per set compartiments que ocupa el lloc que deixa lliure el seient de l’acompanyant». Està coberta per una safata molt versàtil que pot fer d’escriptori mòbil, a més de suportar fins a 10 kg de pes. Si es col·loca en posició vertical, permet transportar objectes de fins a 1,20 m de llarg, mentre que si se situa horitzontalment, divideix l’espai de càrrega en dues parts per a una subjecció superior.

MÀxima practiciTAT

Disposa d’un espai en format A4 per deixar documents, com ara un albarà de lliurament, un llistat de comandes o una tauleta digital. I a la part posterior té una motllura per mantenir els documents col·locats en aquest suport. A més, es pot desplaçar cap a la zona del conductor per accedir més fàcilment a la part d’emmagatzematge A la part posterior un espai tancat independent pot encabir-hi objectes que necessitin estar en un espai segur, com pot ser el cas d’un smartphone o unes ulleres de sol .

Finalment, una mampara de separació vertical delimita la zona del conductor i la de càrrega. S’ha col·locat de manera que permeti obtenir l’espai necessari, així com protegir l’usuari davant de possibles moviments de la càrrega i gaudir del mateix espai que a l’Ami «turisme».