RETOCS de temporada

Harley-davidson pot presumir de disposar d’una de les gammes més icòniques i longeves del mercat de la moto. Un catàleg que, any rere any, rep una sèrie de millores i retocs estètics i d’equipament i que en el cas d’aquest 2022 ve carregat d’interessants novetats. Sens dubte, un aperitiu perfecte previ a l’esdeveniment que la marca americana té programat per al 26 de gener i en què, sota el nom de «Més Lluny, Més Ràpid» presentarà les darreres novetats de la seva sèrie Custom Vehicle Operations (CVO) i alguna que altra sorpresa.

D’aquesta manera, Harley-Davidson ha iniciat un procés d’actualització de la seva oferta al complet. Un total de 18 models de cadascuna de les diferents línies de producte s’han vist afectats amb la incorporació de nous colors i elements a les seves respectives dotacions de sèrie. En el cas de la Sportster S, equipada amb el motor Revolution Max 1250T de 121 CV, rep els acabats en blanc White Sand Pearl i verd Mineral Green Metallic, per reforçar-la com a referent de la gamma Sport. Pan America La Pan America, la primera Adventure Touring de Harley-Davidson, disposa aquest any d’una millor visibilitat de la informació a la pantalla TFT i d’una ampliació del temps d’activació del control d’arrencada en pendent, que passa de 10 segons a entre 3 i 5 minuts en condicions normals. També està disponible una nova opció de color Fastback Blue/White Sand per a la versió Pan America 1250 Special. Pel que fa a l’àmplia sèrie Cruiser, tots els seus components reben nous colors i alguns d’ells nous detalls. Destaquen especialment les llantes d’alumini Annihilator acabades en color Gloss Back a les Softail Standar i Street Bob 114, o un nivell de terminació específic segons el color d’acabat a les Heritage Classic 114 que també redecoren els seus motors. La Fat Boy 114 passa a muntar unes redissenyades llantes Lakester amb 11 braços en forma de turbina i una part central oberta, mentre que la clàssica insígnia del dipòsit ha estat revisada i ara té una sola «ala» posterior, conservant l’estrella central. La seva «germana» Fat Bob 114 presenta un nou gràfic del dipòsit de combustible ovalat amb les sigles «H-D» a la part inferior. grand touring Per als més ruters, Harley-Davidson ha preparat un renovat ventall de colors per a una gamma Grand American Touring que recorre en la seva totalitat als motors Milwaukee-Eight V-Twin. Cal destacar la incorporació de sèrie a tots els seus models Touring, excepte a la Road King, dels sistemes d’assistència al pilotatge en revolt Cornering Rider Safety Enhancements by Harley-Davidson. Aquest paquet opcional proporciona altres millores, com ara els frens combinats electrònicament, l’ABS en revolts i els controls de tracció en revolt amb modes estàndard i de pluja, de fre motor, d’arrencada en pendent i de pressió dels pneumàtics (TPMS). La gamma de Trikes de la marca s’apunta a aquesta sèrie d’actualitzacions amb nous esquemes de pintura i emblemes tant al Freewheeler com al Tri Glide Ultra.