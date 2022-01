Una gamma amb PRIVILEGIS

La la indústria de l’automòbil s’ha convertit en molt més que una proveïdora d’eines de mobilitat. La incorporació de la digitalització, la connectivitat, l’electricitat o els sistemes de seguretat avançats i d’assistència a la conducció han transformat el concepte del cotxe tant per part de l’usuari com dels fabricants, que s’han vist obligats a evolucionar un producte abans únicament lligat a la necessitat de transport. I en aquest nou escenari, més complex encara en el cas de les marques de tall premium, sorgeixen iniciatives enfocades a oferir un valor afegit al client en tots els àmbits, com és el cas del programa DS Only You.

La marca francesa (que pertany al grup Stellantis) ha decidit reforçar aquest programa de fidelització amb l’arribada de la divisió Only You Privilege. Es tracta d’una nova proposta de serveis i esdeveniments que substitueix l’anomenat anteriorment «DS Club Privilege», únicament disponible per als nous compradors de qualsevol model de la gamma DS. Una oferta personalitzada que inclou experiències de benestar, gastronòmiques, culturals o d’espectacles, tan sols a l’abast dels usuaris de la marca i amb uns preus i nivells d’atenció exclusius.

D’aquesta manera, cada nou comprador d’un DS pot accedir al catàleg de serveis d’Only You Privilege per un termini de tres anys amb tan sols complir el tràmit de registre, que s’ha de realitzar a través de l’aplicació MyDS, punt neuràlgic de totes les prestacions que ofereix DS Only You.

L’usuari d’Only You Privilege pot gaudir d’un total de 12 experiències a l’any per a dues persones (una per mes) amb unes condicions destacades tant a nivell d’atenció com de preu, entre les quals s’inclouen menús personalitzats en restaurants de reconegut prestigi, com és el cas de Coque a Madrid, El Poblet a València o Cancook a Saragossa, entre d’altres. A més, també inclou visites privades al madrileny Museu Thyssen-Bornemisza, per citar-ne alguns exemples.

Un catàleg format per un total de 14 experiències a 9 ciutats espanyoles, però que ja té agendades noves incorporacions per a aquest mateix any. I en la mateixa línia d’evolució d’Only You Privilege es troba el projecte DS Only You, amb una atenció especial al factor elèctric que ja marca el present i el futur de la mobilitat. En aquest sentit, DS vol esdevenir un referent en matèria d’oferta de serveis de mobilitat elèctrica als seus clients a través d’Only You, amb atencions especials com ara punts de càrrega exclusius i gratuïts, còmodes serveis valet de recàrrega per no haver de preocupar-se del procés de recàrrega del seu cotxe o fins i tot l’assistència d’un Travel Genius específic per a la seva gamma E-Tense de vehicles elèctrics.

MILLORES«Only you»

D’altra banda, i al marge de les novetats Privilege, el programa Only You ha rebut una sèrie de millores aquest any 2022, com per exemple una adaptació de l’app My DS. Ara, aquest servei permetrà accedir amb una identificació única d’usuari a tot l’entorn DS. També s’aplica un descompte del 20% en el servei de lloguer Rent a DS i en una selecció d’accessoris, i fins i tot s’ha obert el programa a autònoms i Pimes.

DS creix un 6,2% L’ANY 2021 al mercat espanyol