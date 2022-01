Un lleó llest per a RUGIR

Peugeot ultima els preparatius per a tornar a una de les competicions més populars del món del motor, el Campionat Mundial de Resistència (WEC). Ho farà en la categoria més important, rebatejada com a Hypercar, esperant repetir els èxits que van aconseguir els models 905 i 908 a la seva carrera més important, les 24 Hores de Le Mans. El primer d’aquests models va guanyar les edicions de 1992 i 1993 amb un motor V12 de gasolina, mentre que el segon ho va fer l’any 2009 amb un V10 HDi. El 9×8 és el nou representant de la marcadel lleó a la carrera més exigent del món, i arriba amb l’electrificació per bandera i una proposta estètica innovadora.

Thierry Lonziano, director global de comunicació i màrqueting de Peugeot, va confessar en una entrevista exclusiva per a Neomotor l’any passat que, precisament, va ser l’electrificació el fet que va motivar la marca a tornar a les pistes. «És un projecte a llarg termini tant econòmicament com tecnològicament», afirmava. «Volem crear un enllaç entre la gamma de competició i la de carrer, i Le Mans és un laboratori tecnològic que ens ajudarà a aconseguir-ho», va afegir. Aleshores el 9×8 era una promesa, però ara ja és una realitat.

Un COTXE DE CARRERES SENSE ALERÓ

S’havien publicat ja avenços del disseny que anticipaven amb força precisió el que seria el producte final. Amb l’estètica confirmat, el 9×8 Hybrid Hypercar (és el seu nom oficial) és un cotxe de carreres impactant, principalment per l’absència d’un dels elements més característics als cotxes de carreres: l’aleró del darrere. Això no vol dir que no tingui elements aerodinàmics (ja que es tracta d’un apartat tan important com el motor a aquest nivell competitiu), sinó que el reglament del WEC ha permès a Peugeot experimentar amb el disseny i el rendiment a un altre nivell.

El resultat és un vehicle que estableix les bases d’un nou llenguatge de disseny al món de la competició. És un cotxe molt reconeixible gràcies a detalls vistos en cotxes de producció, com per exemple les tres urpes del lleó als pilots posteriors, els grups òptics davanters o la reinterpretació del lloc de conducció i-Cockpit de Peugeot al món de les carreres. Mostra, a més, el nou logotip de la marca, presentat l’any passat i estrenat amb el compacte 308. Els detalls de color Kyptonite són el senyal d’identitat de Peugeot Sport.

Motor electrificaT

Si el WEC no apostés per l’electrificació, Peugeot no hauria tornat a la competició. La marca vol mostrar la seva tecnologia i continuar desenvolupant noves solucions d’alt rendiment per traslladar-les als vehicles de producció. El 9×8 equiparà un motor benzina V6 de 2.6 litres i 680 CV ubicat darrere de l’habitacle i un propulsor elèctric de 270 CV situat a l’eix davanter.

«Les prestacions cada cop són més elèctriques i ens aporten avantatge sense sacrificar res en termes de competitivitat», diu Olivier Jansonnie, director tècnic del projecte. El Peugeot 9×8 Hybrid Hypercar i Peugeot Sport tenen la vista posada a Le Mans i ja han marcat amb una creu l’11 de juny de 2022 per tornar a les pistes a la mítica prova de resistència.