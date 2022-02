REinventar la motocicleta

El factor elèctric s’ha convertit en el gran protagonista de tot allò relacionat amb la mobilitat. I és que l’electricitat ha entrat al nostre dia a dia principalment a través del cotxe, però el món de les dues rodes també li ha obert la porta en un procés absolutament imparable. Un clar exemple el trobem en el nou BMW CE04. La divisió Motorrad de la marca alemanya ha fet un pas més dins d’un ambiciós projecte d’electrificació que incorporarà un nou model cada 18/24 mesos i que de cara al 2025 començarà electrificar les versions clàssiques.

Ùnic en LA SEVA ESPÈCIE

El BMW CE04 es presenta sota un concepte de maxi scooter elèctric únic al mercat. Una proposta que destaca per una innovadora imatge que poques marques s’atrevirien a presentar. I BMW Motorrad n’és una. En aquest sentit el frontal del CE04 adopta les línies mestres del seu «germà» de gamma, el C400, amb una característica doble òptica que dona continuïtat a un esmolat carenat frontal.

A la part superior se situa una petita pantalla que protegeix al monitor digital TFT de 10,25 polzades que fa d’instrumentació. És tracta d’un sistema totalment configurable que permet oferir una detallada informació tant del nivell de prestacions com de la càrrega de la bateria, a més de les dades clàssiques de qualsevol ordinador de bord o fins i tot indicacions del sistema de navegació.

La seva llarga batalla també és una peça clau en el disseny del CE04, igual que el seu seient flotant totalment llis disponible en diferents versions (Sèrie, Pro i Comfort), amb o sense respatller i amb mesures diferenciades segons l’alçada del pilot. La roda posterior disposa d’una estètica de tipus «bobberv, mentre que el bascula o els intermitents i el pilot integrats al portamatrícules arrodoneixen un disseny molt atrevit.

Doble opció de potència

El caràcter innovador d’aquest scooter no es limita a la seva imatge trencadora. El CE04 es llança sota una doble proposta mecànica: una versió d’11 kW (15 CV) per al carnet A1 i una superior de 15 kW (20 CV) per al permís A2. Unes xifres de potència nominal que poden assolir uns pics de fins a 23 kW (31 CV) i 31 kW (42 CV) i aportar unes prestacions i xifres d’acceleració més que destacables. Tots dos models comparteixen un parell màxim de 62 Nm i una velocitat limitada a 120 km/h, sent l’autonomia de 100 km per a la versió de menor potència i de 130 km al model superior.

La bateria d’ions liti se situa a la plataforma del CE04, amb la qual cosa ajuda a baixar el centre de gravetat. En aquest sentit BMW ofereix un sistema de càrrega de 2,3 kW monofàsic de sèrie o un d’opcional de 6,9 kW trifàsic. D’aquesta manera la versió apta per a l’A2 es pot carregar de 0 al 80% en 3 hores i mitja en un endoll normal i en 65 minuts en un punt tipus Wallbox, mentre que en el cas del menys potent els temps es redueixen a 2 hores i 25 minuts i 50 minuts, respectivament.

Les primeres unitats del CE04 arribaran a l’abril a un preu de 12.050 euros, al qual es podran descomptar ajudes del Pla Moves de fins a 1.100 euros.