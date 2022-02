Versatilitat ACCESSIBLE

L’èxit de Dacia és una realitat. Tan sols cal veure com han estat capaços de vendre 7,5 milions d’unitats a 44 països des de la seva fusió amb Renault, ja que el Sandero és el cotxe més venut a la Unió Europea i el Duster el tot terreny líder del Vell Continent.

Si traslladem aquestes xifres al nostre mercat veurem que, des del 2005, Dacia ha venut més de 560.000 unitats a Espanya, on el Sandero també és el model més venut i, com a dades curioses, podem assenyalar que la seva quota de mercat pel que fa al combustible alternatiu GLP arriba fins al 80%.

Dins del que podríem anomenar la “Nova Dacia”, amb una imatge actualitzada i més moderna, trobem una gamma totalment renovada que ara es completa amb el Jogger que avui portem a les nostres pàgines i que arriba per a substituir al Lodgy. I és que a diferència d’aquest (que tenia una carrosseria de tipus monovolum que avui en dia no té gaire demanda), el nou Jogger barreja l’èxit d’un turisme familiar espaiós amb detalls de l’estil dels fabricants de tot camins alemanys i suecs.

Amb 4,55 metres de longitud i una generosa batalla de 2,89 m, és el Dacia més llarg de la gamma. A més, els seus 1,78 m d’amplada i 1,63 d’altura permeten obtenir un interior espaiós amb 708 litres de maleter si l’escollim amb 5 places. Si optem per la versió de 7 seients la capacitat quan només fem servir 5 és de 565 litres, mentre que si els fem servir tots el maleter es veu reduit fins als 160 litres.

Convé destacar la generosa grandària de tots els seients (hi caben 7 adults de veritat), així com el pes de tan sols 10 kg per cada seient i la facilitat a l’hora de recollir-los o retira-los de la darrera filera.

Detalls com la seva generosa distància al terra -de 20 centímetres, la qual cosa supera la major part dels SUV del seu segment-, els seus passos de roda reforçats o les seves enginyoses barres de sostre –que es transformen en baca– reforcen aquest aire fins i tot més aventurer que el que ofereixen alguns SUV.

Pel que fa a les mecàniques, el Jogger es vendrà amb dos motors: el conegut tricilíndric turbo d’1.0 litres de gasolina, el TCe de 110 CV i l’EcoG de 100 CV que pot funcionar amb gasolina i GLP, en tots dos casos únicament disponibles amb canvi manual de 6 velocitats. L’any que ve veurem també la variant híbrida no endollable, que es posicionarà com el primer model de la marca en incorporar aquesta tecnologia. Equiparà el mateix motor i caixa automàtica que coneixem als Renault Clio, Captur o Arkana.

Pel que fa als acabats, Dacia proposa tres complets nivells per al Jogger: Essential, Comfort i Extreme, força equipats tots ells i ben esglaonats.

Al volant

A la nostra presa de contacte amb els nous Jogger vam tenir l’oportunitat de rodar amb les dues motoritzacions, el Tce110 en acabat Extreme i l’EcoG100 Comfort. En tots dos casos el secret de la seva bona dinàmica és el baix pes de tan sols 1.200 kg, que aconsegueix que els motors, aparentment poc potents, moguin amb facilitat un cotxe de generoses dimensions. A més, cal recordar que el Jogger fa servir la mateixa plataforma que els Renault Clio, Captur i Arkana, amb unes suspensions molt ben calibrades que fan que el cotxe es trobi a gust en tota mena de carreteres. També resulta còmode a l’hora de circular per la ciutat, i gràcies a la seva generosa altura al terra s’atreveix amb solvència per molts camins.

El 110 és el més brillant, mentre que el de GLP és més econòmic. I és que el seu consum mitjà és de 7,4 litres, però d’un combustible molt més barat, amb una autonomia de 1.000 km i etiqueta ECO.

Conclusions

En definitiva, Dacia ha tornat a encertar de ple oferint un cotxe robust, ben acabat i generosament equipat –el més car no arriba a 19.000 euros– que té absolutament de tot: fre d’estacionament elèctric, navegador, ajudes a la conducció, climatitzador , seients calefactables... A més, el model més econòmic baixa dels 15.000 euros i farà les delícies de tots aquells que necessitin les 7 places en el seu dia a dia.