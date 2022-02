SUV, cupè i ELÈCTRIC

Skoda afegeix un nou elèctric a la seva gamma iV. Tal com ja va fer Audi llançant l’e-tron Sportback (una versió cupè del SUV e-tron), la marca txeca del Grup Volkswagen presenta l’Enyaq Coupé iV, amb una nova silueta més esportiva per al seu tot camí elèctric que arribarà al mercat aquest any . El nou component de la gamma electrificada d’Skoda, igual que el model del qual deriva, es basa en la plataforma MEB del consorci alemany. Un model del qual també manté el disseny frontal, situant-se els principals canvis a la part posterior del cotxe, amb la línia del sostre caient des del pilar B fins a la lluneta i que culmina en una motllura esmolada sota la mateixa. El sostre panoràmic, el més gran de tota la gamma del fabricant, és de sèrie en tota la gamma.

Amb 4,65 metres de longitud, 1,87 metres d’amplada i 1,62 metres d’altura, l’Enyaq Coupé iV presenta llantes d’entre 19 i 21 polzades i disposarà com a opció del Crystal Face, un sistema que il·lumina la característica graella de la marca amb 131 llums LED. El Crystal Face és de sèrie a la versió RS, que a més incorpora detalls en negre i un faldó davanter per accentuar la seva esportivitat. Els seus grups òptics poden incorporar com a opció la tecnologia Matrix LED. El maleter ofereix a totes les variants 570 litres de capacitat.

L’interior manté també el disseny vist a l’Enyaq iV, amb una pantalla de 13’’ flotant per al sistema d’infoentreteniment (compatible amb Apple CarPlay i Android Auto) i un quadre d’instruments digital de 5,3’’ que forma un ecosistema digital juntament amb un Head-up Display opcional amb realitat augmentada. A més, pot rebre actualitzacions sense fils i està permanentment connectat a Internet.

El comprador pot triar entre diverses Seleccions de Disseny, que varien els materials, la tapisseria, els elements decoratius i el quadre de comandaments. Estaran disponibles els dissenys Loft, Lodge, Lounge, ecoSuite i Sportline, a més de l’RS Lounge i RS Suite per a la versió més esportiva del tot camí elèctric. Skoda promet una gran habitabilitat gràcies a la posició de la bateria, situada sota l’habitacle, i a l’absència d’elements mecànics com ara el túnel de transmissió.

Propulsió i segurETAT activa

L’Skoda Enyaq Coupé iV s’ofereix amb quatre opcions de potència i dues mides de bateria. En aquest sentit, està disponible amb un motor a l’eix del darrere amb tracció posterior o amb dos motors, un a cada eix, per a la tracció total. La bateria més petita, de 62 kWh de capacitat, només la munta la versió Enyaq Coupé iV 60 i s’associa a un motor de 180 CV de potència. La més gran, de 82 kWh de capacitat, és la que munten les versions 80 i van unides a un motor de 204 CV de potència i 310 Nm de parell màxim. Finalment, la 80x disposa de dos motors i una potència combinada de 265 CV amb 425 Nm de parell.

Per la seva banda la versió RS, la més potent, equipa dos motors per a una potència total de 300 CV i un parell màxim de 460 Nm, i s’alimenta d’una bateria de 82 kWh de capacitat. Skoda assegura que l’RS accelerarà de 0 a 100 km/h en només 6,5 segons, (la major acceleració de la història a la marca txeca), i que arriba a una velocitat màxima de 180 km/h.

MÉs de 500 km d’autonomIa

Pel que fa a l’autonomia, Skoda no ha revelat la xifra per a la bateria més petita, mentre que confirma que la més gran podria assolir un rang màxim de 545 quilòmetres gràcies a la millora aerodinàmica que ofereix la nova carrosseria, deixant el coeficient aerodinàmic del vehicle en tan sols 0,234 Cx. La bateria es pot recarregar mitjançant un endoll convencional, amb carregadors de paret de fins a 11 kW de potència (trigant entre 6 i 8 hores per a una recàrrega completa) o mitjançant carregadors ràpids, podent recuperar un 80% d’autonomia en 29 minuts.

Com no podia ser d’una altra manera, l’Skoda Enyaq Coupé iV disposa d’un arsenal de sistemes de seguretat activa, entre els quals destaquen les funcions més habituals com ara el control de creuer adaptatiu i l’assistent de carril adaptatiu, que es combinaran al Travel Assist per oferir una conducció semiautònoma. A més, equipa la frenada d’emergència amb detecció de vianants i ciclistes, el sistema Side Assist amb alerta de trànsit posterior i el Park Assist, entre altres funcions.