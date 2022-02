Renovació TECNOLÒGICA

Mazda ha iniciat a Espanya la comercialització de les versions 2022 dels seus CX-5 i Mazda2, amb retocs de disseny, un major contingut tecnològic i més sistemes d’assistència a la conducció que proporcionen més confort a bord i un equipament més premium.

El CX-5 presenta un disseny renovat amb uns grups òptics allargats format per llums LED. Els fars Smart Full LED adaptatius (ALH) també han evolucionat per controlar la distribució de la llum amb més precisió. A l’interior destaca la superfície de càrrega sense fils Qi per a telèfons mòbils, situada a la consola central. Pel que fa al maleter, per tal de poder encabir objectes amb més facilitat la superfície de càrrega de la porta posterior està situada a la mateixa altura que el terra de càrrega, que a més és reversible i està format per dues peces.

Pel que fa a les motoritzacions, el CX-5 té l’opció d’equipar dos motors Skyactiv-G de 165 i 194 CV de benzina amb sistema de desactivació de cilindres per a les versions manuals. També s’ofereixen dues mecàniques dièsel Skyactiv-D de 150 i 184 CV. Aquest tot camí ofereix, per primera vegada a les seves versions de gasolina amb canvi automàtic, el selector de modes de conducció Mazda Intelligent Drive (Mi-Drive), que permet seleccionar el mode de conducció més adequat en cada situació.

D’entre les novetats referents a l’equipament de sistemes de seguretat i-Activsense, el model 2022 incorpora una novetat: l’assistent de trànsit i creuer (CTS). La gamma de sèrie equipa el sistema d’assistència a la frenada a la ciutat (SCBS), a més d’altres sistemes d’ajuda a la conducció.

El SUV japonès està disponible amb els nivells d’acabat Origin, Evolution i Zenith, i amb tres versions especials anomenades Newground, Homura i Signature. El Newground té una estètica més aventurera, l’Homura és més esportiu i el Signature és més elegant. El Mazda CX-5 té un preu que arrenca en 30.900 euros en la versió de gasolina de 165 CV amb acabat Origin, incloent-hi la campanya i el sistema Flexiopción.

Mazda2

En el cas del nou Mazda2 els esforços s’han centrat més aviat en llançar versions especials amb més equipament. A l’interior s’ha posat especial interès en la insonorització, a més d’en la renovació dels seients, que s’han dissenyat per mantenir una millor postura del conductor i oferir més confort. Les novetats també afecten la tapisseria de pell, els guarniments de les portes i del quadre de comandaments, la protecció per als genolls i els embellidors de les sortides d’aire.

Pel que fa al motor, el vehicle està equipat amb un propulsor optimitzat 1.5 litres Skyactiv-G que lliura una potència de 90 CV i està associat a una transmissió manual de sis velocitats amb la tecnologia híbrida de Mazda. Aspectes com la tecnologia i la seguretat també s’han millorat amb la possibilitat d’equipar de manera opcional un Sistema d’Assistència a la Frenada en ciutat avançat (ara amb detecció de vianants), o l’Assistent d’Avís i Prevenció de canvi de carril involuntari (LAS, de sèrie en els models més equipats). El Reconeixement de Senyals de Trànsit (TSR) i el Monitor de visió 360 graus amb sensors d’aparcament davanters també estan disponibles com a opció a les versions més elevades de la gamma.

Pel que fa a l’infoentreteniment, el sistema MZD Connect del Mazda2, amb una pantalla de 8 polzades, és compatible amb Android Auto a través d’una connexió USB i ofereix connectivitat amb Apple CarPlay a tota la gamma. Està disponible amb dos acabats: Origin, i Zenith, així com amb les versions especials Homura i Signature.

La nova sèrie especial Homura incorpora carcasses negres per als retrovisors exteriors i llantes d’aliatge de 16’’ també en negre. L’interior disposa de seients entapissats en color negre amb costures vermelles, guarnits a les portes i embellidors de color vermell fosc a les sortides d’aire. El Mazda2 2022 està disponible des de 19.560 euros amb l’acabat Origin, però amb la campanya i l’oferta comercial Flexiopción es pot quedar en 16.160 euros.