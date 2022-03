El concessionari Camps Motor, a Fornells de la Selva, presentarà en exclusiva la nova furgoneta de Nissan, el model Townstar, a la província de Girona el proper 8 de març.

L’empresa gironina ha estat escollida com a seu de la gira que Nissan farà per tot l’Estat a partir del 3 de març i fins al dia 13 d’abril, amb l’objectiu de promocionar aquest nou model, el primer a Europa en presentar el nou logotip de Nissan.

Anna Fàbregas, gerent de Camps Motor, va destacar la tornada dels actes presencials: «És una molt bona oportunitat per a Camps Motor, un agraïment a Nissan per la confiança i una ocasió per tornar a recuperar els actes presencials amb els clients després de dos anys de pandèmia».