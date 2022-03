Els reis de la «càrrega»

L’aposta per l’electrificació de Peugeot és total, i així es demostra amb la introducció de motors 100% elèctrics a tota la seva gamma de vehicles comercials. Una transició energètica que se suma a la que va iniciar ja fa uns anys amb la seva oferta de turismes a través de propulsors híbrids i completament elèctrics.

Per les seves característiques i èxit comercial, sens dubte el rei d’aquesta nova gamma comercial elèctrica és l’e-Rifter. Produït a la planta Stellantis de Vigo, aquest model suma tots els avantatges de la mobilitat elèctrica a la seva innata polivalència. De la mateixa manera que les versions gasolina i dièsel, el Peugeot e-Rifter està disponible tant amb la versió Standard com amb la Long de 7 Places. D’aquesta manera es gaudeix d’un interior totalment equiparable al d’un monovolum compacte i amb un volum excepcional de càrrega, que va des dels 775 litres sota safata de la versió 5 places fins als 4.000 litres sota sostre amb els seients abatuts de la versió llarga. Incorpora, alhora, nombrosos espais portaobjectes repartits per tot l’habitacle.

136 cv i fins a 280 KM D’AUTONOMiA

Però anem ja al que distingeix aquesta nova versió de les ja comercialitzades fins ara. Munta un motor 100% elèctric de 136 CV de potència, alimentat per una bateria d’ions de liti de 18 mòduls i 50 kWh de capacitat gràcies a la qual assoleix una autonomia de fins a 280 km. Disposa de dos tipus de carregadors: un de sèrie monofàsic de 7,4 kW i un altre opcional trifàsic d’11 kW.

L’endoll de càrrega, situat a l’aleta posterior esquerra, permet la recàrrega de diverses maneres: mitjançant endoll estàndard, una presa reforçada, una estació de càrrega o fins i tot un carregador ràpid. Entre els pocs canvis que hi trobem respecte les versions de combustió destaca un nou comandament per a la caixa de canvis, anomenat «e-Toggle» i situat a la consola central. Aquest element ens dona accés a les funcions Park, Reverse, Neutral, Drive i Brake. També hi ha un selector per als tres modes de conducció: ECO (60 kW, 190 Nm) que afavoreix l’autonomia; Normal (80 kW, 210 Nm) per a un ús diari i Power (100 kW, 260 Nm) que optimitza les prestacions si es transporten càrregues pesades.

Més enfocada al públic professional, l’e-Partner ofereix llibertat de moviments sense sorolls, vibracions ni emissions, però sense renunciar a les prestacions, la polivalència i l’espai interior de les versions equipades amb motor tèrmic. D’aquesta manera el furgó més emblemàtic de Peugeot s’adapta als nous temps. Com el seu germà, equipa un motor elèctric de 136 CV i un parell motor de 260 Nm, que asseguren una conducció plaent amb una autonomia de 275 km que permet cobrir les necessitats del dia a dia.

Per als professionals que optin per transformacions a través de carrossers però alhora vulguin gaudir de tots els avantatges de la conducció elèctrica, Peugeot ofereix a la seva gamma l’e-Expert. Sobre la seva versió «Piso Cabina» es poden seguir oferint solucions comara la cambra frigorífica o la cistella elevadora, entre moltes altres. Tots dos models permeten triar entre dues capacitats de bateria (50 kWh o 75 kWh), que ofereixen autonomies de fins a 230 km i 330 km, respectivament. Com passa en les versions tèrmiques es comercialitzen en 3 mides (Compact, Standard i Long), la qual cosa es tradueix en tres volums de càrrega per a l’e-Expert o fins a 9 places en el cas de l’e-Traveller. I tot això amb una altura màxima d’1,90 m que dona accés als dos models als estacionaments subterranis.

e-Boxer

El model més gran de la gamma comercial de Peugeot també rep una versió elèctrica anomenada e-Boxer. Disposa de fins a 1.890 kg de càrrega útil i fins a 17 m3 de volum de càrrega. Manté les prestacions útils i la modularitat que han estat la base de l’èxit de les versions tèrmiques, a més d’una gran varietat de siluetes i transformacions, amb carrosseries furgó, xassís cabina o xassís doble cabina, entre altres. La seva gamma de bateries permet triar entre dues opcions: de 70 kWh i 224 km d’autonomia per a les longituds L3 i L4 i de 37 kWh i 117 km per a les versions més curtes L1 i L2.