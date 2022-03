Kia EV6, nou COTXE DE L’ANY a Europa

Europa ja sap quin és el millor cotxe de l’any al continent aquest 2022: el Kia EV6. En una gala celebrada dilluns passat a Ginebra de forma telemàtica i com si d’Eurovisió es tractés, els 61 membres del jurat del guardó The Car Of The Year (entre els quals hi ha el redactor en cap de la secció de motor d’El Periódico de Catalunya i Prensa Ibérica) van emetre el seu veredicte triant el nou rei del mercat de l’automòbil a Europa.

El Kia EV6 es va coronar com a millor cotxe europeu, superant a la final sis contendents més: Cupra Born, Ford Mustang, Hyundai Ioniq 5, Peugeot 308, Renault Mégane e-Tech i Skoda Enyaq iV. L’edició d’enguany es presentava més electritzant que mai, especialment si tenim en compte que tots els models finalistes són 100% elèctrics, sent el Peugeot 308 l’únic que també presenta ofertes de combustió gràcies a la seva plataforma multienergia.

gala telemàtica

Tot i que aquest any tampoc s’ha celebrat el saló de l’automòbil de Ginebra (la referència sectorial, que ja porta dos anys de sequera organitzativa però que ha anunciat la seva celebració l’any 2023), la tradició d’escollir el Car Of The Year (ja en van onze edició) s’ha mantingut també enguany de forma telemàtica. El president del jurat, Frank Janssen, va actuar de mestre de cerimònies amb la presentadora de la televisió Alexandra Legouix i el director del comitè del saló, Sandro Mesquita.

El Kia EV6 reemplaça així al Toyota Yaris, guanyador de l’edició de l’any passat. Després de conèixer el veredicte dels 23 països el Kia va ser el més votat amb 279 punts, superant al Renault Mégane E-Tech (que va aconseguir 265 punts) i al Hyundai Ioniq 5 (que es va conformar amb quatre punts menys que el Renault). El quart lloc va ser per al Peugeot 308, el cinquè per a l’Skoda Enyaq, el sisè per al Mustang i el setè per al Cupra Born.

EspaNYa, decisiva

A Espanya el guanyador de la votació dels sis jurats també va ser el Kia EV6. Va aconseguir un total de 29 punts, seguit pel Ford Mustang Mach-e que amb 28 punts, el Peugeot 308 amb 24, el Renault Mégane E- Tech amb 19, el Cupra Born amb 18, el Hyundai Ioniq 5 amb 17 i finalment l’Skoda Enyaq iV amb 15 punts. Al final només en pot guanyar un, i els vots d’Espanya van ser vistos per molts com a decisius... tot i que mai no plou a gust de tothom. Al meu entendre, el Kia EV6 es presenta com un vehicle bo en totes les facetes i amb una important aposta per un disseny molt esportiu alhora que elegant. Fàcil de conduir, recarregar i traslladar en les seves aplicacions tecnològiques. Excel·lent. Per mi és un dels favorits perquè, a igualtat de condicions, és lleugerament superior.