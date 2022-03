El MÉGANE E-TECH «electrifica» el COTXE DE L’ANY DELS LECTORS

Renault s’acaba d’incorporar al llistat de models favorits de l’actual edició dels Premis Cotxe de l’Any dels Lectors gràcies a la victòria obtinguda pel Renault Mégane E-Tech a la recentment celebrada votació del mes de febrer. El nou model elèctric de la marca francesa aconseguia el mes passat el suport dels participants d’aquests guardons per atorgar-li aquest primer triomf parcial.

Es tracta d’una victòria molt valuosa, especialment si tenim en compte que el Renault Mégane E-Tech s’enfrontava a dos durs rivals en aquesta segona votació de l’any: els Kia Sportage i Range Rover. D’aquesta manera, el tercer component de l’oferta 100% electrificada de la marca del rombe consolida la seva candidatura a aquests guardons instaurats per Prensa Ibérica, passant a ocupar una posició de preferència gràcies a aquesta victòria parcial de cara a l’elecció definitiva dels finalistes del Cotxe de l’Any dels Lectors, que es realitzarà a la fase final del concurs.

comENÇA la «renaulution»

Amb el Mégane E-Tech Renault fa un pas més en la seva estratègia d’electrificació dirigida pel pla Renaulution. Un primer exponent del que seran els futurs vehicles del fabricant francès, que es presenta sota una proposta de tall compacte i una estètica de lleuger tall crossover.

La gamma inicial disposa de dues opcions pel que fa a la potència del seu motor, amb 131 i 218 CV que es poden combinar amb bateries de 40 i 60 kWh. Si a més hi afegeim fins a un total de tres nivells d’acabat (Equilibre, Eechno i Iconic) i un rang d’autonomia (WLTP) que va des dels 300 i fins als 470 km en funció de la versió escollida, el resultat és una àmplia i interessant gamma elèctrica ja disponible al mercat espanyol des de 35.200 euros.

nOVA votació mensual

L’inici del mes de març ha estat acompanyat d’una nova selecció d’aspirants al premi Cotxe de l’Any dels Lectors. La tercera votació mensual té l’Aiways U5, el BMW Sèrie 2 Active Tourer i el Toyota Aygo X Cross com a protagonistes a la web mejorcoche.epi.es.

Tres propostes clarament diferenciades entre si, però que disposen d’arguments més que suficients per optar al guardó final. Mentre que l’U5 es presenta com una nova alternativa per al creixent mercat dels SUV 100% elèctrics, BMW recupera el pols del sector monovolum amb el Sèrie 2 Active Tourer i Toyota amplia la seva gamma crossover amb l’Aygo X Cross.