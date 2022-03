Versàtil, elèctric i prèmium

Mercedes-Benz s’ha convertit en una de les grans protagonistes del procés d’electrificació que transforma la indústria de l’automòbil. Després de proclamar-se líder del mercat electrificat a Espanya l’any 2021 matriculant 6.096 cotxes híbrids endollables i 871 vehicles 100% elèctrics, la marca de l’estrella afronta un nou exercici en què el seu catàleg EQ tornarà a ser el principal protagonista.

Un reforçat escenari elèctric que té com a primera estrella convidada aquest any 2022 al nou Mercedes-Benz EQB. Es tracta del quart vehicle elèctric de bateria (Battery Electric Vehicle o BEV) del fabricant alemany, i arriba sota una proposta SUV de mida mitjana amb un interior capaç d’acollir fins a 7 passatgers. Un model de notable polivalència gràcies a una configuració interior única al mercat.

L’EQB es presenta com a variant elèctrica del GLB. Un model respecte al qual es distingeix a nivell de disseny mitjançant elements dissenyats específicament per assolir una aerodinàmica òptima (0,28 Cx), com per exemple una graella frontal tancada caracteritzada per una banda il·luminada que recorre tot el capó unint les dues òptiques, de la mateixa manera que passa a la resta de models de la gamma EQ. Les llantes també tenen un disseny específic i persegueixen l’objectiu d’oferir la mínima resistència a l’aire. No obstant això, i tal com asseguren des de Mercedes-Benz Espanya, gran part dels EQB que arribaran al nostre país equiparan la personalització estètica AMG Line, que a més es tracta del paquet opcional més demandat pels clients.

tres versions eqb

La gamma EQB està formada per mecàniques amb tres nivells de potència i tracció davantera o de quatre rodes, segons versions. L’EQB 250 és el model d’accés, amb una proposta de motorització única de 190 CV que envia les seves forces a l’eix davanter.

LTot seguit se situen els 300 i 350, ja equipats amb dos motors que, a més de proporcionar-los 228 i 292 CV de potència conjunta respectivament, els dota del sistema de tracció total 4MATIC.

A més, com en tot cotxe elèctric i com vam poder comprovar en aquesta primera presa de contacte, l’EQB es mou amb una sorprenent agilitat malgrat la seva mida (4,68 m de longitud i 1,70 m d’altura a les versions AMG-Line ) i pes (entre 2.110 i 2.175 kg). En son una prova les seves xifres d’acceleració, que es queden en només 6,2 segons en el cas del 350 4MATIC. La velocitat màxima està limitada a 160 km/h a tota la gamma EQB.

La bateria emprada en els tres models té 66,5 kW de capacitat, mitjançant la qual la marca anuncia una autonomia mitjana de 469 km per al 250, de 420 km en el cas del 300 i de 417 km per al 350. Uns valors als que cal afegir-hi uns 60 km en cas de fer únicament recorreguts urbans. Pel que fa als temps de recàrrega, si s’opta per un punt de corrent altern (CA) de 7,4 kW necessita 9,25 hores per passar del 10 al 100%, mentre que si la potència és d’11 kW el temps es redueix fins a les 5,75 hores. Per la seva banda, si fem servir un punt de càrrega ràpida de 100 kW l’EQB recarrega fins al 80% de capacitat de la bateria en 32 minuts.

versatilITAT AFEGIDA

Una de les claus del tercer model elèctric de la gamma alemanya és la versatilitat del seu interior. L’EQB manté el format d’habitacle espaiós del seu germà GLB, disponible en configuracions de 5 o 7 places. A la primera es gaudeix d’un maleter amb un volum de càrrega que va des dels 495 fins als 1.710 litres. En el cas d’escollir 7 seients, la capacitat és de 120, 465 o 1.620 litres en funció de les places que s’utilitzin. Això sí, els dos seients posteriors estan homologats per a passatgers de fins a 1,65 metres d’alçada.

La gamma EQB està a la venda amb uns preus de 52.255 euros per al 250, 58.464 euros per al 300 4MATIC i de 60.706 euros en el cas del 350 4MATIC.