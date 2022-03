El pioner de la REVOLUCIÓ

el Renault Mégane E-Tech és el primer elèctric de nova generació de la marca i l’exemple perfecte dels plans de futur de la companyia amb el seu pla ‘Renaulution’. Aquest ambiciós programa busca recol·locar Renault en un esglaó superior del mercat, amb vehicles més aviat ideats amb l’objectiu de crear un major valor per cada unitat que no pas en vendre a volum.

Tot i anomenar-se Mégane, aquest cotxe té poc a veure amb el seu homòleg compacte. De fet, és un SUV fabricat sobre la plataforma CMF-EV de l’Aliança Renault-Nissan, que li permet disposar de dues opcions de motor, dues de bateria i de potència de càrrega. Les seves mides són 4,21 metres de longitud, 1,78 d’amplada i 1,50 d’altura, col·locant-se en el segment dels tot camins de mida mitjana. Tot i això, promet una habitabilitat superior gràcies als seus 2,68 metres de distància entre eixos i a l’absència d’elements com el túnel de transmissió, que allibera espai per a l’habitacle. El seu maleter ofereix 389 litres de capacitat en totes les versions.

NOUS CODIS ESTÈTICS

Estèticament també suposa un nou començament per a la marca francesa, presentant un llenguatge de disseny renovat (tot i que reconeixible) que ja ha servit de base per al nou SUV Austral, presentat recentment.

En aquest sentit, el Mégane E-Tech es presenta com un vehicle molt fluid a les seves línies, que conformen una silueta dinàmica i aerodinàmica a partir d’un frontal en què destaquen uns grups òptics LED que formen una firma lumínica completament nova però 100% Renault. A la part posterior els seus fars queden units per una franja il·luminada amb el nou logotip de la marca al centre. Les llantes de 20 polzades arrodoneixen el conjunt. El crossover francès està disponible en sis colors, afegint-hi també l’opció d’equipar un sostre en color de contrast.

A l’interior el salt tecnològic respecte la resta de la gamma és important, amb un nou ecosistema digital basat en una pantalla denominada OpenR i que té forma de lletra L invertida. Aquest sistema multimèdia està format per un monitor de 12,3 polzades que fa de quadre d’instruments i per una pantalla de 12 polzades a través de la qual podem controlar els menús del sistema d’infoentreteniment OpenR Link amb serveis de Google integrats. També fa servir diversos controls físics al sistema de climatització. Pel que fa a la selecció de materials la gran novetat és el Nuo, un material fet amb fusta autèntica i reservat per a l’acabat superior de la gamma. No hi falten el cuir i les elegants costures en contrast.

DOBLE OPCIÓ ELÈCTRICA

Mecànicament s’ofereix amb un motor elèctric de 130 CV alimentat per una bateria de 40 kWh de capacitat o amb un altre propulsor de 218 CV i una bateria de 60 kWh. L’autonomia és de 300 i 470 quilòmetres, respectivament.

El comprador també haurà d’escollir la potència de càrrega, amb fins a quatre opcions: estàndard, boost, super i optima, que varien des dels 7 kW de potència de l’estàndard (que eleva el temps de càrrega de la bateria més petita gairebé fins a les sis hores), fins als 130 kW en corrent continu de l’òptima, que carrega la bateria gran en només 45 minuts. Quant a seguretat activa, equipa els sistemes més habituals, com ara la frenada d’emergència, la trucada d’emergència o l’Active Driver Assist, un sistema de conducció semiautònoma de nivell dos que combina el control de creuer adaptatiu i el centrat de carril.

El Mégane E-Tech està disponible a Espanya des de 35.200 euros per a l’acabat més equilibrat amb el motor menys potent i la bateria més petita. La marca francesa disposa d’una oferta de llançament per a aquest model de 344 euros al mes amb cinc anys de garantia, manteniment i assistència amb un límit de 80.000 quilòmetres.