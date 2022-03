El pla de VOLVO per al futur

Volvo s’escriu amb R. Sorprenent? No pas. Reeducar, reciclar, recuperar, reparar, reutilitzar. La marca sueca sempre ha estat abanderada en noves tecnologies, primer en seguretat (amb la introducció del cinturó de tres punts d’ancoratge l’any 1959) i després en sostenibilitat amb el llançament de la sonda lambda per mesurar la qualitat de l’aire de l’escapament. Ambdues patents van ser alliberades perquè qualsevol fabricant pogués incorporar-les als seus models sense incrementar-ne els costos. Aquesta línia de col·laboració continua més viva que mai.

José María Galofré, Conseller Delegat de Volvo España, coincideix amb aquesta filosofia des de sempre. Avui, amb la sostenibilitat i la necessitat de reduir les emissions, un esperit col·laboratiu com el Volvo juga un paper essencial. «L’objectiu de reduir els nivells de CO2 a tot el planeta és de tots i obtenir resultats com més aviat millor va més enllà dels objectius de màrqueting.

Vivim a l’era que denominen l’antropocè, en què l’home ha transformat el clima amb les seves accions i hem de prendre’ns molt seriosament la necessitat de frenar el canvi i treballar pel medi ambient», assenyala Galofré.

Inversió en energies netes

La marca sueca insta tots els actors del sector de l’automoció (incloent-hi líders polítics i fabricants) a invertir més en energies netes per tal d’aprofitar el potencial climàtic dels vehicles elèctrics. «La sostenibilitat no és l’ecologista que vol tornar a la cova. No. Existeix el progrés sense haver de fer malbé el planeta. Es pot aconseguir actuant sobre la cadena de valor per reduir els nivells de CO2, fent servir una economia circular més neta i sostenible però sense renunciar als avenços tecnològics», admet el responsable de Volvo a Espanya.

«L’objectiu és molt senzill: fer tots les coses millor, des dels fabricants fins als proveïdors i els legisladors», afirma Galofré, que també afegeix que «hem d’invertir en el que anomenen les ‘5R’: Reduir (el CO2), Reciclar , Recuperar , Reparar i Reutilitzar. I jo afegiria una cosa essencial. Reeducar. No es tracta de parar de fer cotxes, es tracta de ser sostenible fent-los, emprant energies renovables, reduint l’ús de plàstics i electrificant els models. Hem de reeducar tot el procés industrial. Perquè ens hi juguem molt», afirma.

ESTALVI EN CLAU ELÈCTRICA

Hakan Samuelsson, expresident de Volvo, va advertir a la cimera del COP26 que «per sobre dels comptes de resultats de la companyia hi ha la sostenibilitat». I aquest és un mantra que es repeteix constantment a Volvo. «És clar que un vehicle endollable acaba sent més barat que un de combustió. Pel valor residual i perquè l’estalvi de combustible pot rondar els 5.000 euros en cinc anys. L’electrificació és la solució, però a diferents nivells. A les ciutats és clar que és més fàcil perquè els recorreguts són més curts, però des de Volvo volem mostrar a les àrees rurals que la transició és possible», explica Galofré. «És dur, és un canvi disruptiu, però ens ho juguem tots», adverteix.

«El conductor del cotxe elèctric està més sensibilitzat. Un exemple: si un Volvo XC40 Recharge (100% elèctric) es recarrega amb electricitat procedent de fonts netes, la petjada de CO2 del vehicle durant tot el seu cicle de vida es redueix a unes 27 tones de CO2 (enfront de les 59 que emet un XC40 amb motor de combustió)», afirma. Així doncs, és evident que l’aposta de Volvo pel futur val la pena. Només està per veure si la resta de fabricants segueixen aquest camí.