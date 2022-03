Els pneumàtics són un dels elements de seguretat del cotxe més importants, ja que unes rodes en mal estat augmenten la distància de frenat (en un 40%) així com la inestabilitat (en gairebé un 30%), incrementant-se significativament les possibilitats de patir un accident.

És difícil predir la vida útil d'un pneumàtic, perquè dependrà de la qualitat dels materials amb què estigui fet, de l'estat de les carreteres (sots, vorades, claus, cristalls o pedres...); dels hàbits de conducció (frenades brusques, velocitat alta, derrapatges...), i de la meteorologia, entre altres factors. De manera orientativa, però, podríem dir que solen canviar-se per desgast sobre els 40.000 quilòmetres en el cas dels davanters, i sobre els 60.000 els de darrere. En qualsevol cas, els principals fabricants aconsellen substituir-los (independentment del seu desgast o ús) sempre abans dels deu anys des de la data en què es van instal·lar en el vehicle, i si aquesta data es desconeix, des de la seva fabricació. Per saber-ne la data de fabricació és suficient amb mirar en el lateral del pneumàtic, just tocant la llanta. Aquesta numeració consta de quatre dígits. Els dos primers números indiquen el número de setmana i els dos últims, l'any. Així a tall d'exemple, un pneumàtic amb la sèrie 1421 significaria que s'hauria fabricat a mitjan mes d'abril (setmana 14) de l'any 2021.

A més del desgast, cal revisar altres aspectes de la roda a fi de garantir la seguretat al volant, com seria comprovar periòdicament que la pressió sigui l'adequada, que estan correctament alineades o que la goma no presenta alguna esquerda o desperfecte, sobretot abans de fer un llarg viatge.