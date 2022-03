Lideratge en clau CROSSOVER

El que va començar sent una estrena al mercat dels nous i incipients SUV ha acabat sent un dels pilars fonamentals per a la política de producte de Seat. La marca espanyola llançava al mercat ara fa uns cinc anys i mig el seu primer SUV, l’Ateca.

Ara aquest model, juntament amb els Arona i el Tarraco, s’ha convertit en protagonista més que destacat del seu catàleg. De fet, aquests tres models han suposat el 53% de les vendes de Seat a Espanya al tancament de l’exercici de 2021, sumant un total de 37.799 unitats. A més, en el cas de l’Arona també ha aconseguit situar-se com el cotxe més venut de l’any. I precisament ha estat el catàleg d‟aquest SUV urbà el que ha actualitzat recentment la seva oferta comercial per adaptar-se als nous trams impositius. D’aquesta manera s’ha aconseguit que les versions més demandades estiguin exemptes del pagament de l’impost de matriculació. Es tracta dels Arona 1.0 TSI 110 CV amb canvi manual per als acabats Style, X-Perience i FR 2022, així com evidentment tota la gamma TGI de gas natural comprimit i gasolina amb etiqueta ECO. L’Arona va rebre una lleugera renovació estètica a mitjans del passat exercici, alhora que reforçava la seva dotació tecnològica i de connectivitat al seu interior amb pantalles digitals flotants més grans de 21 cm (8,25’’) i 23,4 cm (9,2’’). El Seat Arona, un model creat i fabricat a Espanya, està disponible amb cinc motors i amb potències que van des dels 90 CV fins als 150 CV, amb gasolina i Gas Natural Comprimit. el pioner El Seat Ateca, la proposta SUV compacta de la marca de Martorell, es va renovar l’any 2020 amb la incorporació d´una nova imatge tant exterior com interior i un equipament reforçat. A més, es va adequar la gamma per oferir fins a tres motors de gasolina de 100, 150 i 190 CV i dos dièsel de 110 i 150 CV, a més de la possibilitat de combinar-los amb canvis manuals o automàtics DSG i la tracció total 4Drive, segons versions . Aquest model s’ofereix amb els nivells d’acabat Reference, Style, X-Perience i FR. Al capdamunt del catàleg SUV de Seat hi trobem el Tarraco. Es tracta d’un tot terreny que utilitza la plataforma de batalla llarga del grup VW i que està disponible en configuracions interiors de 5 o 7 places. D’aquesta manera presenta una excel·lent habitabilitat interior i una destacable capacitat de càrrega, amb un volum de maleter de 760 litres en el cas de la versió de 5 places i de 700 litres a la versió de 7 passatgers sempre i quan tinguem la darrera filera de seients abatuda. Disponible en els acabats Style, Xcellence i FR, el Tarraco disposa d’una gamma amb dos motors de gasolina TSI de 150 i 190 CV, dos dièsel de 150 i 200 CV i un híbrid endollable e-HYBRID de 245 CV i una autonomia en mode 100% elèctric de 49 km que el dota de l’etiqueta zero emissions de la DGT.