Més ELEGANT i CONFORTABLE

Gairebé quatre anys després del seu llançament, Citroën ha realitzat una sèrie de canvis al C5 Aircross per actualitzar no només la seva imatge, sinó també introduir millores per afrontar el segon cicle de la seva vida amb garanties. Són canvis que afecten principalment qüestions estètiques, però també altres aspectes que contribueixen a incrementar la sensació de qualitat d’aquest crossover francès.

El Citroën C5 Aircross es mostra ara com un SUV més ample i imponent gràcies al nou frontal, que adopta una estructura més vertical i estructurada que reforça el seu caràcter. El logotip de la marca guanya protagonisme, ja que s’independitza de les llums diürnes que, dit sigui de pas, també presenten un nou disseny. En tota la graella frontal s’han fet insercions cromades que donen l’aparença de ser punts de llum. La signatura lumínica s’ha redefinit amb una major profunditat dels grups òptics i un fons fosc.

Les entrades d’aire ajuden a conferir-li un aspecte més ample i milloren l’aerodinàmica, mentre que la nova placa de protecció inferior del para-xocs dinamitza el conjunt i es converteix en un element més de personalització. A la part posterior els pilots presenten la mateixa forma, tot i que la marca ha redissenyat la part interior, que ara llueix un disseny completament diferent.

MAJOR COMODITAT

Aquesta versió actualitzada no només manté els paràmetres d’habitabilitat i confort del seu interior, sinó que els ha incrementat. En aquesta ocasió el canvi més gran se centra en els seients Advanced Comfort, que també fan un salt generacional i s’apropen als que ja equipen els C4 i C5 X. Incorporen una escuma d’alta densitat al centre del seient i una capa superior d’escuma de 15 mm. Els davanters poden disposar de calefacció i massatge. L’aposta pel confort total també es percep gràcies a la suspensió amb amortidors hidràulics progressius.

Quant a la modularitat, el C5 Aircross segueix marcant la pauta entre els SUV de la seva categoria amb un maleter que arriba als 720 litres de capacitat. A més, disposa de tres seients posteriors individuals que poden desplaçar-se 15 cm longitudinalment, reclinar-se i plegar-se, de manera que l’usuari pot confeccionar l’habitabilitat interna segons les seves necessitats. Pel que fa als seients davanters, es mostren còmodes i ideals per a realitzar llargs viatges. A més, Citroën ha incorporat noves tapisseries que, en funció del nivell d’equipament, poden ser de tela, Alcantara i cuir.

D’altra banda, mentre que la pantalla del quadre d’instruments continua sent de 12,3 polzades, la pantalla del sistema multimèdia s’ha substituït per una nova de 10 polzades, fet que ha ocasionat que les sortides d’aire se situïn per sota de la pantalla. A la consola central s’ha substituït també la palanca de canvis per un selector de marxes anomenat e-toogle, exclusiu dels híbrids endollables.

TRES MOTORS

I parlant de versions híbrides endollables, l’oferta mecànica està basada en dos motors tèrmics i un amb el citat sistema PHEV. Els dos primers són un 1.2 Puretech benzina que rendeix 130 CV i un dièsel 1.5 BlueHDi també de 130 CV.

La variant híbrida endollable ofereix 224 CV i té una autonomia elèctrica de 55 km. La caixa de canvis pot ser manual de sis marxes per als gasolina i dièsel o automàtica de vuit relacions per a la versió híbrida i opcionalment per a la dièsel.