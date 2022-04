Protagonisme TOT CAMÍ

el segment dels totterreny (ara coneguts com a SUV, tot camins o crossover) s’ha convertit en una peça fonamental per a qualsevol marca de la indústria de l’automòbil. L’evolució dels antics 4x4 ha situat aquesta nova generació de models com la referència per a l’usuari, fins al punt d’arribar a arraconar propostes tradicionals com les berlines mitjanes o els ja gairebé extints monovolums.

Un nou escenari en què Hyundai ha sabut moure’s a la perfecció. I una prova clara d’aquesta afirmació és el protagonisme adquirit per la gamma SUV dins l’estratègia de producte i les vendes finals de la marca coreana. Hyundai España tancava l’exercici del 2021 amb un nombre d’autèntic rècord al nostre país després d’assolir 57.508 vehicles matriculats, fet que representava la quota de mercat més alta mai aconseguida amb un 6,7% i un creixement del 26,7%. Amb aquests resultats finalitzava l’any a la cinquena posició, liderant les vendes del segon semestre i amb el Tucson com el model més venut del seu segment (i el segon absolut) amb 21.258 unitats. L’èxit de la nova generació d’aquest crossover compacte s’ha aconseguit gràcies aplicar una càrrega tecnològica notable -que fins i tot ha afectat la seva imatge-, i posar a disposició dels clients una oferta de motoritzacions electrificada a diversos nivells per adaptar-se a les necessitats de tothom. UNA APosTA «ECO» REAL En aquest sentit cal destacar que actualment Hyundai és l’únic fabricant amb cinc tecnologies d’electrificació al seu catàleg de motors (48V, híbrida, híbrida endollable, 100% elèctrica i de pila d’hidrogen), amb alternatives reals i accessibles a tot tipus d’usuaris. De fet, la marca va vendre un total de 182.437 models electrificats a Europa, o el que és el mateix, el 35% de les vendes totals. D’aquests, 72.509 van ser catalogats com a «zero emissions». Per models, el Tucson Híbrid va ser l’electrificat més venut de Hyundai al Vell Continent (43.792 unitats), mentre que el també renovat Kona Electric va encapçalar la llista dels vehicles zero emissions més venuts de Hyundai amb 44.069 unitats. El Kona també disposa de variants de benzina d’hibridació lleugera i motors 100% híbrids, als quals el Tucson hi afegeix una versió híbrida endollable. RENOVACIÓ TOTAL Gran part de la responsabilitat d’aquests resultats d’èxit es deu al procés de renovació contínua que Hyundai aplica a la seva oferta de turismes i SUV. De fet, aquesta estratègia ha quedat més que demostrada en els darrers 12 mesos. Al llarg d’aquest període la marca ha introduït al mercat importants models, com per exemple l’actualitzada gamma Kona o el Santa Fe. Aquest darrer model incorporava per primer cop motoritzacions ECO mitjançant la versió híbrida de gasolina de 230 CV, a més de la dièsel de 202 CV. Per als amants de les altes prestacions, el Kona s’incorporava a la família N amb un desenvolupament estètic i dinàmic específic, d’acord amb el rendiment del motor 2.0 TGDi de 280 CV. Així mateix, l’oferta SUV de la marca rebia un component nou, el Bayon; una proposta de tall urbà que no renuncia a una imatge al més pur estil crossover i a una notable versatilitat, com demostra el seu ampli interior amb una capacitat de maleter de 411 litres. Cenyint-se a una gamma de motors únicament de benzina, el Bayon també disposa de versions equipades amb el motor 1.0 TGDI de 100 i 120 CV amb tecnologia mild hybrid de 48V.