La DGT ja té senyals de trànsit per a identificar als cotxes elèctrics i per a indicar on es troba una electrolinera. Fins ara només es podia saber que hi havia una estació de recàrrega per a vehicles elèctrics a través d'aplicacions mòbils, però el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i el de l'Interior, a través de la Direcció General de Trànsit han creat unes noves senyalitzacions específiques per als BEV.

Cotxe elèctric Aquest senyal amb un cotxe verd del qual emergeix un endoll serà el pictograma oficial de la DGT per a identificar als cotxes elèctrics. Estació de recàrrega elèctrica Aquest senyal que ja s'ha incorporat al Catàleg oficial de senyals de circulació, indica on es troba una estació de recàrrega per a poder regenerar les bateries d'un cotxe elèctric. Es tracta d'un carregador verd amb un endoll que substitueix a la clàssica mànega de gasolina, i amb les sigles “EV” de Eléctric Vehicle. Assortidor de carburant i estació de recàrrega elèctrica En aquest senyal es combina el carregador verd abans descrit amb un assortidor de combustible clàssic en negre, per a indicar que a l'estació de servei s'ofereixen llocs de recàrrega per a cotxes elèctrics i combustibles comuns com a gasolina i dièsel. Assortidor de carburant, GLP i estació de recàrrega elèctrica La DGT també s'ha recordat de combustibles alternatius com el GLP, de manera que en una tercera s'inclou a més de l'assortidor clàssic de gasolina i el carregador elèctric, un assortidor blau amb les lletres de GLP, per a indicar que l'estació de servei disposa de Gas Liquat de Petroli o autogas. Encara que els nous senyals ja han entrat en vigor, la seva col·locació es realitzarà gradualment a mesura que es vagin renovant les que es trobin en pitjor estat. D'aquesta manera Espanya se suma a les indicacions que ja es van utilitzant des de fa temps utilitzant en altres països de tota Europa.