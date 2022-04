Accés a l’exclusivitat SL

Mercedes-AMG facilita l’accés a la gamma SL amb la nova versió SL 43, un model que amaga sota el seu capó un motor de quatre cilindres amb hibridació lleugera que, a més, és el primer del món en utilitzar un turbocompressor elèctric. Aquesta tecnologia, heretada directament de l’equip Mercedes-AMG Petronas de Fórmula 1, eleva les prestacions del propulsor alhora que en redueix el consum i les emissions.

Aquesta innovadora tecnologia de l’SL 43 permet al motor de quatre cilindres en línia i dos litres de cilindrada assolir els 381 CV de potència màxima a 6.750 rpm i aconseguir un parell motor de 480 Nm entre les 3.250 i 5.000 rpm. A més, el turbocompressor elèctric permet elevar breument la potència en un total de 14 CV en algunes situacions, a través de l’alternador arrencador accionat per corretja (RSG). Amb aquestes prestacions, el roadster pot accelerar de 0 a 100 km/h en tan sols 4,9 segons i arriba a una velocitat màxima de 275 km/h.

Un AMG AMB etiqueta ECO

El Mercedes-AMG SL 43 llueix al seu parabrisa l’etiqueta ECO de la DGT gràcies al sistema RSG de segona generació integrat a la xarxa de bord de 48 volts, que habilita un concepte de propulsió híbrida lleugera. Aquest sistema, a més d’augmentar temporalment la potència, permet implementar funcions que optimitzen l’eficiència, com ara la conducció en mode vela o la recuperació d’energia. La tecnologia de 48 volts augmenta alhora el confort, ja que les transicions entre la funció d’arrencada i aturada i el mode vela són pràcticament imperceptibles.

Tots els Mercedes-AMG que han muntat fins ara el motor de quatre cilindres M139 ho han fet en posició transversal, però l’SL 43 ho fa de manera longitudinal. Una altra novetat és que aquest propulsor es combina per primera vegada amb el canvi AMG Speedshift MCT 9G, que empra un embragatge humit per a l’arrencada que substitueix el convertidor de parell. A més, el nou descapotable alemany equipa la funció de doble embragatge en els programes de conducció «Sport» i «Sport+», fet que garanteix una experiència de conducció especialment dinàmica. S’ha implementat alhora la funció Race Start, que permet una acceleració òptima quan el vehicle està aturat.

ComportamENT dinÀmic

Tot i ser el’SL de menor potència, aquesta versió d’accés assegura un comportament dinàmic excel·lent. De fet, l’SL 43 equipa de sèrie un nou tren de rodatge mecànic AMG Ride Control amb amortidors d’alumini d’alt rendiment. A més, aquest nou SL és el primer vehicle de sèrie de Mercedes-AMG equipat amb un eix davanter multibraç, format per cinc braços allotjats completament dins la llanta.

El Mercedes-AMG SL 43 té alguns aspectes estètics que el diferencien dels seus germans de marca. Per exemple, equipa faldons específics davant i darrere i embellidors rodons al sistema d’escapament, en lloc de les habituals de forma rectangular. Alhora, també equipa de sèrie llantes d’aliatge de 19 polzades. Com a opció s’ofereixen també les altres llantes disponibles per als models amb motor de 8 cilindres. Es tracta d’unes llantes d’aliatge amb propietats aerodinàmiques optimitzades en format de 20 o 21 polzades de diàmetre. Aquests nous elements provoquen menys turbulències, de manera que disminueix la resistència aerodinàmica. Cal destacar especialment les llantes de 20 polzades amb anells de plàstic d’acció aerodinàmica, que contribueixen a reduir el pes total.

L’SL 43 es pot equipar opcionalment amb el paquet AMG Dynamic Plus, amb nombrosos components d’altes prestacions. Amb aquest kit els suports dinàmics per al motor AMG integren el motor a la carrosseria de forma més rígida o més flexible en funció de la situació de conducció. D’aquesta manera s’aconsegueix en tot moment el millor balanç possible entre dinamisme de conducció i confort.