Espanya, banc de prOVEs

Espanya, per la seva variada climatologia i la longitud de les seves línies respecte a altres països europeus, és un camp de proves continental per desenvolupar els autobusos urbans elèctrics i comprovar la viabilitat d’aquest gran canvi en la mobilitat, ja que les línies espanyoles tenen entre 15 i 20 quilòmetres amb una mitjana de 45 i 50 parades, segons l’Observatori de Mobilitat Metropolitana 2020.

Per això hi ha 18 ciutats espanyoles que han esdevingut el banc de proves d’Europa per provar l’autonomia i fer realitat el desenvolupament del transport 100% elèctric.

El fabricant alemany MAN Truck & Bus està duent a terme tests a Sant Sebastià; Saragossa; València; Alacant; Alcoi; Càceres; Sevilla; Màlaga; Tenerife; Las Palmas; Badajoz; Bilbao; Barcelona; Girona; Santander i Madrid per posar-hi a prova les capacitats del seu autobús elèctric amb el model Lion’s City 18 E.

Aquest autobús articulat de 18 metres de longitud i 2,5 d’amplada, disposa de quatre portes d’accés, dos motors i dos eixos tractors, i ha estat dissenyat per transportar 130 passatgers circulant un màxim de 16 hores seguides sense necessitat de recarregar .

I és que MAN Truck & Bus ha aconseguit resoldre un dels grans problemes de l’electrificació del transport públic: l’autonomia. Per tant, electrificar les línies d’autobusos urbans ja és possible, i coincideix a més amb l’entrada en vigor de la Llei de canvi climàtic.

Una llei que implica que, el proper any 2023, les ciutats de més de 50.000 habitants han de crear ‘zones de baixes emissions’, fet que obliga als consistoris a invertir en alternatives de mobilitat sostenible per als ciutadans, podent captar fons europeus dirigits a fomentar l’electrificació.

elèctric i articulat

El MAN Lion’s City 18E recull un nou concepte d’espai interior i de comoditat en el sentit més ampli. La part posterior ofereix una major accessibilitat i facilitat de moviment gràcies a la manca de túnel de transmissió del motor, facilitant el flux dels passatgers i evitant que s’agrupin a la part davantera.

El Lion’s City 18 E té una bateria de 640 kWh i fins a 480 kW de potència de càrrega, amb una autonomia de 350 km. Les bateries estan situades al sostre, per la qual cosa no es perden seients a la part posterior. A més, en cas de col·lisió aquesta ubicació evita un impacte directe. També afegeix un confort superior tant per al conductor com per als passatgers, ja que registra un nivell baixíssim d’emissions sonores.

La recàrrega es pot fer a la cotxera en tan sols 4 hores quan l’autobús no està en servei a la nit (no calen recàrregues intermèdies). Això garanteix la màxima aptitud per a l’ús diari.

Actualment MAN està treballant en una nova generació de bateries que els propers anys permetran una autonomia superior als 400 km. El MAN Lion’s City E permetrà actualitzar les bateries amb la nova generació, incrementant l’autonomia del vehicle i oferint una major fiabilitat en el servei.

Sostenibilitat històrica

I encara que la sostenibilitat sembli una premisa actual i que als Jocs Olímpics de Tòquio s’hi apostés per ella en el transport dels nombrosos participants, Man TrucK & Bus ja va introduir els autobusos elèctrics per al transport d’esportistes olímpics a Munic l’any 1972.

L’aposta del fabricant per l’autobús elèctric articulat jaés visible en diverses ciutats a Europa, com ara Colònia o Nuremberg (Alemanya) i Barcelona, que tenen en funcionament i a prova autobusos articulats de 18 metres, els més llargs i pesants de la flota.

MAN Truck & Bus és el fabricant de vehicles industrials líder a Europa. La seva gamma de productes inclou furgonetes, camions, autobusos i motors dièsel i de gas, així com serveis relacionats amb el transport. Finalment, convé recordar que es tracta d’una empresa de Traton SE, que alhora és propietat del grup Volkswagen.