Una injecció de TECNOLOGIA

Volkswagenés una de les marques que ha apostat més decididament per l’electrificació. Després de l‘arribada de l’ID. Buzz (el Bulli elèctric), la família ID. ja disposa d’un model compacte (l’ID. 3) i dos SUV (els ID. 4 i ID. 5). Tanmateix, l’aposta elèctrica és a llarg termini i segueix un ambiciós pla per crear un futur endollable. Però fins que no arribi aquest moment la marca alemanya continua confiant en la combustió. Una estratègia que queda molt clara en veure el nou T-Roc, la revisió del cotxe més venut de Volkswagen a Espanya i un dels seus supervendes europeus, que arriba sense cap opció elèctrica.

De fet, Volkswagen no s’ha centrat a renovar la seva gamma mecànica, que es manté intacta amb un motor dièsel TDI de 2.0 litres i 115 o 150 CV i amb tres opcions de gasolina TSI; 1.0 de 110 CV, 1.5 i 150 CV i 2.0 i 190 CV. Per a la versió R, el SUV de mida mitjana alemanya confia en un bloc 2.0 de 300 CV de potència i 400 Nm de parell que li permet accelerar de 0 a 100 km/h en tan sols 4,9 segons. Les motoritzacions menys potents s’associen a un canvi manual de sis velocitats, mentre que les més potents estan disponibles amb tracció a les quatre rodes i un canvi DSG automàtic de set marxes.

EL MILLOR ÉS A L‘interior

En aquest sentit, és a l’habitacle on més es noten els canvis d’aquesta actualització de mitja vida del T-Roc. Com ja va passar amb el Volkswagen Polo i el Seat Ibiza, la proposta de VW passa per un interior completament actualitzat, buscant un enfocament més tecnològic i avançat que alhora també millora la sensació de qualitat amb materials tous i una gran dosi de negre piano per a l’acabat R-Line.

De sèrie, l’acabat Life s’ofereix amb una pantalla de vuit polzades per al sistema d’infoentreteniment Ready2Discover i amb un quadre d’instruments digital Digital Cockpit de vuit polzades. A l’acabat R-Line el quadre d’instruments creix fins a les 10,25 polzades. En tots dos casos el volant és totalment nou, tot i que en el cas de l’R-Line la botoneria és tàctil. També s’ha renovat la consola central, de nou amb botons tàctils que li atorguen un aspecte més modern. El T-Roc R-Line incorporarà accés i arrencada sense clau, múltiples distintius que serveixen per a identificar el model i un selector de modes de conducció.

Després d’una primera presa de contacte ha quedat clar que el T-Roc compleix amb l’objectiu de semblar més tecnològic, així com amb la intenció d’oferir una major qualitat percebuda. Es nota el salt respecte al seu predecessor i el sistema d’infoentreteniment ha guanyat en senzillesa, ja que ara és més intuïtiu. Als botons tàctils cal acostumar-s’hi, però funcions com la de lliscar el dit per manipular la temperatura del sistema de climatització milloren en l’experiència de l’usuari.

La gran novetat quant a seguretat activa, tenint en compte que el T-Roc ja equipava una enorme quantitat d’assistents, és l’IQ.Drive Travel Assist, un sistema de conducció autònoma de nivell 2 que combina l’ús del control de creuer predictiu, el centrat de carril i la regulació de la velocitat. A més, s’hi incorporen el ‘Side Assist’ i l’assistència per a l’aparcament. El nou T-Roc també inclou la frenada d’emergència i l’alerta de canvi involuntari de carril.

Aquest model està disponible amb els acabats Life i R-Line, mentre que la versió Cabrio també disposa de l’acabat Style. El preu arrenca en 28.820 euros per al motor de gasolina de 110 CV i transmissió manual, i puja fins als 43.320 per a la versió R-Line amb 190 CV i canvi automàtic.