Kia NIRO, la primera OPCIÓ

El nou Kia Niro ja és aquí. Els dissenyadors de Kia han deixat córrer la imaginació i han actualitzat un model que destacava per la seva eficiència i proposta electrificada més que no pas pel seu aspecte. Les dimensions del Niro varien molt poc respecte les del model anterior. Amb 4,42 mm de longitud, 1,82 mm d’amplada i fins a 1,57 d’altura, el nou disseny del Niro s’ha desenvolupat a partir de la plataforma K de tercera generació de Kia.

La batalla o distància entre eixos és de 2,72 metres, i les proporcions renovades a l’habitacle atorguen als ocupants un espai interior millorat i una bona capacitat d’emmagatzematge al maleter. De fet, el model elèctric e-Niro ofereix un total de 495 litres, dels quals 475 corresponen al maleter posterior i els 20 litres restants addicionals a un maleter frontal situat sota el capó. Per la seva banda, el Niro híbrid endollable disposa de 343 litres i l’híbrid convencional n’ofereix 451.

Triple electrificació

El nou Kia Niro ens ofereix una triple oferta mecànica. Està disponible amb un sistema híbrid convencional dotat d’un motor de gasolina 1.6 GDi de 141 CV (32 kW), amb un conjunt híbrid endollable de 183 CV amb el mateix grup propulsor de gasolina associat a un motor elèctric de 62 kW, i finalment amb una versió 100% elèctrica de 204 CV amb motor de 150 kW i bateria de 64,8 kWh.

Les tres propostes es beneficien dels ajuts al vehicle elèctric i connectat. Amb els descomptes associats a aquests plans d’ajuda, els preus parteixen dels 24.300 euros per a l’híbrid (HEV), dels 26.400 euros per a l’híbrid endollable (PHEV) i dels 27.400 per al 100% elèctric (BEV e-Niro).

En el cas d’aquest darrer model Kia anuncia una autonomia de 463 km, una velocitat màxima de 167 km/h i una acceleració de 0 a 100 km/h en 7,8 segons. Aquest model 100% elèctric pot carregar-se a una estació de recàrrega ràpida de 150 kW, mentre que si disposem d’un punt de recàrrega domèstic trifàsic la seva capacitat és d’11 kW. La versió híbrida endollable permet una autonomia elèctrica de 65 km.

El nou Kia Niro ofereix un espai interior molt ampli, amb molt bona capacitat per a passatgers i conductor. Durant la primera presa de contacte que vam tenir amb el model coreà vam poder seure davant per conduir i després darrere per viatjar sense haver de modificar els reglatges del seient, obtenint en tots dos casos una posició molt còmoda (amb una altura d’1,90 metres). Ens va agradar l’espai interior i la distància que té el cap fins al sostre.

El lloc de conducció és molt complet, i segons el nivell d’equipament el seient del passatger ofereix un mode anomenat relaxion mitjançant el qual es reclina totalment (com passa en el Kia EV6).

La visió de la instrumentació és còmoda, àgil i senzilla. El conjunt del quadre de comandaments és asimètric i està orientat al conductor amb dues pantalles de 10,25 polzades, una per a la instrumentació i una altra per a la gestió multimèdia. Segons l’acabat, la zona de visualització de la instrumentació pot ser més petita. També podem disposar d’un head-up display de 10 polzades projectat sobre el vidre del parabrisa.