Renaixement ELÈCTRIC

L’any 2019 Mercedes-Benz AG -el nou nom de Daimler- i el Grup Geely, el consorci xinès màxim accionista del grup alemany, van anunciar un nou rumb per a Smart. Una nova etapa en la qual la companyia deixarà de fabricar únicament cotxes urbans per centrar-se en segments més grans, tot i que mantenint-se com la marca 100% elèctrica que ja era gràcies als darrers models ForTwo i ForFour.

La marca va confirmar que aquests nous cotxes es produirien a la Xina i s’exportarien a la resta del món. El disseny i la tecnologia aniria a càrrec de Mercedes-Benz AG. Poc després de realitzar aquest anunci es va presentar el Concept #1, un prototip de tot camí de mida mitjana que anticipava per on aniran els trets del primer vehicle. Ara l’any 2022, l’Smart #1 és una realitat i la nova era de la marca ja és en marxa. 272 cv I 440 km d’autonomIa El nou Smart #1 i tots els models que segueixin aquest crossover seran cotxes 100% elèctrics a partir d’un motor situat a l’eix posterior. En aquest cas la potència total és de 272 CV i el parell màxim de 343 Nm. La bateria que alimentarà aquest propulsor, que és capaç d’assolir els 180 km/h, ofereix 66 kWh de capacitat per a una autonomia total de fins a 440 quilòmetres. Es pot recarregar del 10 al 80% en menys de mitja hora en un endoll de càrrega ràpida. Smart ja va mostrar amb el Concept #1 el disseny d’aquest vehicle de 4,27 metres de longitud, fet que el converteix en un cotxe molt més llarg que els seus predecessors, encara que es manté dins l’estàndard dels compactes. La seva distància entre eixos de 2,75 metres -superior a la mitjana del segment- promet un interior ampli amb capacitat de sobres per a cinc adults alts. De fet, l’habitacle és la gran novetat pel que fa al prototip, tot i que manté un concepte obert amb un sostre panoràmic que incrementa la sensació d’espai. FiDel al prototip El disseny exterior es manté molt fidel al que vam veure al Concept #1, amb una estètica futurista i elegant que aposta per la fluïdesa i pràcticament l’absència de línies per conformar una silueta aerodinàmica i moderna. Munta llantes de 19 polzades i incorpora solucions pràctiques i eficients, com per exemple manetes elèctriques i portes sense marcs per accentuar-ne el minimalisme i l’elegància. Segons Gorden Wagner, cap de disseny de Mercedes-Benz AG, «l’ Smart #1 té el potencial de convertir la marca en líder de disseny». El llançament del nou Smart #1 està previst per a la segona meitat d’aquest any, donant el tret de sortida a una era que pretén trencar amb allò que la marca havia estat fins ara. Smart va néixer sota el paraigua de Daimler (ara Mercedes-Benz AG) l’any 1998 amb una proposta peculiar, la d’oferir vehicles utilitaris amb un enfocament premium. Tot i que el seu preu era equivalent al de segments més grans, la marca va aconseguir certa popularitat amb el ForTwo i el ForFour. Tot i això, la marca mai va complir el seu objectiu de vendre 200.000 unitats actuals, fet que la va condemnar a no ser rendible i a sobreviure únicament perquè permetia a Mercedes-Benz reduir la seva mitjana d’emissions, disparada pels seus models grans i els esportius AMG.