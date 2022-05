Electrificació «e-Hybrid»

Amb el futur clarament enfocat cap a l’electrificació, Jeep s’ha sumat a la tendència general i de forma progressiva en els darrers anys ha anat electrificant els seus models sense perdre l’ADN que ha distingit la marca quant a llibertat, polivalència i qualitats off-road. La prova evident d’aquest futur és que al nostre mercat un de cada tres Jeep que es venen corresponen a una versió electrificada i que als plans de la marca està previst el llançament per al proper any d’un Jeep cent per cent elèctric.

MENYS CONSUM I EMISSIONS

En aquest procés d’electrificació de la seva gamma Jeep ha anat un pas més amb el llançament de dues versions d’hibridació lleugera per als Compass i Renegade. Es tracta d’una tecnologia que permet reduir un 15% el consum i les emissions de CO2 respecte les versions convencionals de benzina sense renunciar en cap moment a les prestacions.

Mecànicament totes dues versions equipen un motor de quatre cilindres turbo gasolina d’1.5 litres que rendeix 130 CV i que rep l’ajuda d’un altre propulsor elèctric de 20 CV,. Tot plegat gestionat a través d’una caixa de canvis automàtica de doble embragatge de set velocitats.

El motor de gasolina ha estat sotmès a una sèrie de modificacions per millorar-ne l’eficiència. Gràcies a la tecnologia d’hibridació lleugera tant el Jeep Compass com el Renegade e-Hybrid ofereixen propulsió “zero emissions” quan inicien la marxa, durant les maniobres d’estacionament o quan se circula a baixa velocitat o a velocitat de creuer.

EDICIÓ ESPECIAL

La nova gamma del Compass i Renegade e-Hybrid consta de quatre nivells d’equipament: Longitude, Night Eagle, Limited i S. En tots ells és destacable la dotació tecnològica tant en sistemes d’ajuda a la conducció com de seguretat, així com en la imprescindible connectivitat. D’altra banda, Jeep ha creat una edició especial anomenada Upland en què ha volgut ressaltar per sobre de tot l’atenció que la marca presta al medi ambient i el seu compromís amb la sostenibilitat.

Aquesta edició especial disposa de diversos detalls estètics únics i fa servir materials sostenibles i pintures i acabats ecològics. Se la pot reconèixer pel seu nou i exclusiu color de carrosseria Matter Azur o pel seu sostre negre acabat en dos colors, que a més també mostra un nou disseny més visible i ampli específic per al Renegade. Alhora, les llantes d’aliatge en negre brillant de 17 polzades per al Renegade i de 18 per al Compass també formen part de la dotació d’aquesta versió especial. Per completar l’estil únic de l’exterior cal destacar els nous detalls en color bronze per als marcs de la graella davantera i la placa protectora posterior, a més d’un vinil específic al capó.

MATERIALS RECICLAtS

Un cop a l’interior es pot veure que aquesta edició Upland fa un ús extensiu de materials reciclats al revestiment del sostre, a les estoretes (que ara tenen un disseny nou i específic) i als seients exclusius fabricats amb plàstics recollits del Mediterrani amb l’ajuda dels pescadors i que són transformats per Seaqual en una fibra de polièster que es pot utilitzar com a teixit. Altres detalls específics són el logotip Jeep als respatllers davanters i laplicació d’un vinil orgànic a la part superior.

Al Renegade alguns dels panells i components de plàstic negre que es fan servir a l’interior també deriven de materials reciclats. L’habitacle disposa de diversos marcs pintats en bronze, mentre que al Compass tant els panells de les portes com el quadre de comandaments estan entapissats amb el mateix material reciclat.

Pel que fa als preus, el Renegade e-Hybrid parteix dels 31.200 euros, mentre que el Compass e-Hybrid ho fa des dels 37.850 euros. Això sí, en tots dos casos sense tenir en compte descomptes promocionals.