En un món on els SUV acaparen l’índex més alt de matriculacions, Citroën es manté ferma en la idea d’apostar pel segment D de les berlines grans i, per damunt de tot, confortables. No hi ha dubte que el nou Citroën C5 X és una invitació a viatjar. Però el confort i l’amplitud no són els seus únics atributs. I és que el primer que crida l’atenció és el seu disseny exterior.

Destaca la seva imatge de robustesa, ben plantat sobre les quatre rodes i amb una gran sensació d’amplitud. Unes característiques que vénen acompanyades per unes bones dimensions, amb 4,80 metres de longitud, 1,86 d’amplada i 1,45 d’altura. Si a això hi sumem una distància entre eixos de 2,78 metres és fàcil explicar-se per quin motiu el podem considerar com una invitació a viatjar.

Com no podia ser d’una altra manera, Citroën exhibeix la nova signatura lumínica de la marca en forma de lletra V tant a la part davantera com a la posterior, amb una tecnologia que inclou fars de LED. Una il·luminació que ja es va estrenar al seu, diguem-ne, germà petit C4 i que li permet ser fàcilment reconeixible a la carretera.

Confort interior

Aquestes bones sensacions que ens ofereix l’exterior del nou Citroën C5 X es traslladen a l’interior del vehicle. Destaca la seva originalitat pel que fa a l’ús de diferents tonalitats i materials, que imprimeixen un caràcter desenfadat però alhora elegant. Citroën ha anat un pas més enllà amb els seients en introduir un material específic a mode de matalàs, fet que permet que el cos s’adapti a la perfecció. Un dels aspectes més destacats és a les places del darrere. Quan pugem a les places posteriors del nou C5 X, on tenim la sensació que estem seient a un model familiar amb tots els ets i uts. Pel que fa al maleter, ofereix un volum de càrrega de 545 litres i un terra pla en abatre la banqueta que ens permet arribar als 1.640 litres.

aposta híbrida

Pel que fa a les motoritzacions Citroën proposa una oferta adaptada a tot tipus d’usos, tant per al dia a dia com per a allò inesperat. Amb 225 CV, la hibridació proporciona el plaer de posar en marxa el cotxe i de circular en silenci sense emetre ni el més mínim gram de CO2, amb la possibilitat de circular durant més de 50 km en mode ZEV. Aquesta autonomia del mode elèctric està adaptada a la majoria dels trajectes quotidians dels usuaris i permet al C5 X arribar fins als 135 km/h. Aquest model híbrid endollable representa la mobilitat elèctrica tecnològica i moderna al servei del confort i de la polivalència d’ús: la mobilitat «e-Confort», amb un cotxe perfectament aïllat de la carretera i del món exterior, en total quietud, com en una bombolla i que filtra tots els elements exteriors.

En gasolina, el nou Citroën CX 5 ofereix el propulsor Puretech de 130 CV i el Puretech de 180 CV, tots dos amb sistema Start&Stop i caixa automàtica de vuit velocitats.

La gamma CX 5 ofereix tres acabats sota les denominacions Feel Pack, Shine i Shine Pack, i els preus parteixen dels 30.975 euros per a la versió PureTech 130 EAT8 Feel Pack, amb campanyes incloses.