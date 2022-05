Viatgera SUPERLATIVA

Des de la seva arribada al mercat l’any 2010, la BMW K 1600 s’ha convertit en una referència obligada per als usuaris més viatgers dins el segment de les touring de més de 900 cc, on la firma bavaresa representa el 90% de les vendes, el 8% amb la família K 1600 i un altre 82% amb la R 1200 i 1250 RT. Per a aquest 2022 BMW renova la seva viatgera de sis cilindres augmentant la càrrega tecnològica de les versions GT, GTL, B i Grand America, les dues últimes els models cruiser de la gamma.

Una completa posada al dia que comença amb la incorporació d’un quadre d’instruments propi de l’Enterprise d’Start Trek, amb una pantalla TFT de 10,25 polzades que destaca per la llegibilitat i la claredat d’imatge, pren el relleu de la versió anterior de 6,5 polzades i que ara es pot dividir per disposar de diferents configuracions. Així, aquesta nova pantalla és la millor manera d’aprofitar la connectivitat amb el telèfon mòbil mitjançant Bluetooth de què disposa la K 1600. I és que una altra de les novetats arriba en forma de compartiment especial per al mòbil amb punt de càrrega i ventilador, que s’activa en arribar als 30 graus i s’apaga als 25 per mantenir la temperatura del telèfon sempre a ratlla.

En una moto rutera la llum és vital, i la K 1600 estrena un grup òptic davanter LED amb llum diürna amb forma icònica i llum d’encreuament amb un far adaptatiu per evitar zones fosques tant en inclinar-se com en frenar. L’opció d’il·luminació del terra, una ajuda per aparcar i trobar algun objecte caigut en situacions de baixa lluminositat, també és novetat.

MOTOR DE SIS CILINDReS

El motor és el sant i senyal de les K 1600. Es tracta d’un propulsor de sis cilindres en línia que la converteix en una moto única amb aquesta configuració. Un bloc que destaca per una entrega de potència molt lineal. Estrena una nova gestió que, entre altres coses, li permet funcionar amb gasolines amb un octanatge inferior a 95. En xifres, lliura 160 CV de potència a 6.750 rpm i un parell màxim de 180 Nm a 5.250 voltes, superant amb escreix la seva antecessora.

Quant a les ajudes electròniques, disposa dels modes de conducció Rain, Road i Dynamic, sent aquest darrer el que prioritza unes prestacions superiors i els dos primers l’estabilitat en marxa. L’MSR o regulació dinàmica del fre motor és una altra de les novetats, juntament amb el sistema Dynamic ESA. Aquest fa referència al control automàtic de la suspensió davantera independentment de la càrrega indicada, i té en compte diferents paràmetres com per exemple l’acceleració/desacceleració, la inclinació, la posició dels amortidors i la velocitat vertical dels mateixos. Tant la versió B com la Grand America disposen dels modes de conducció Cruiser i Road del Dynamic ESA, mentre que la GT i GTL ofereixen els Road i Dynamic.

No hi pot haver novetat sense canvi de colors i acabats. La nova K 1600 GT arriba en color negre, acabat Sport (blanc, blau i vermell) i acabat Option 719 (blanc mineral). Com a paquets opcionals hi trobem el Confort, format pel sistema de bloqueig central, l’arrencada confort, l’assistent de canvi i l’alarma; i el Touring, que consta de sistema d’àudio 2.0, llums LED addicionals i protector del motor. A banda hi trobem les opcions individuals, com per exemple el seient baix.

La versió GTL, per la seva banda, està disponible en color negre, acabat Exclusive (blau Gravetat) i acabat Option 719 (blanc mineral). Aquí només s’ofereix el Paquet Confort amb sistema de bloqueig central, assistent de canvi, alarma, llums LED addicionals, arrencada confort i protector del motor. La K 1600 B (Bagger) disposa de maletes laterals baixes i s’ofereix en negre, acabat Exclusive (color Manhattan Mat) i acabat Option 719 Midnight. Quant a paquets, disposa del Confort i el Touring.

Els preus de la renovada gamma K 1600 es mouen entre els 26.665 euros de la versió GT i els 29.920 euros de la B (Bagger), mentre que la GTL arrenca en 30.565 euros i la Gran America ho fa en 33.890 euros .