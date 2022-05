Estrena «PHEV»

Amb el CX-60 Mazda s’enfrontava a un complex repte, ja que havia de mantenir el seu ADN de conducció al primer model híbrid endollable de la seva història. És un SUV de segment D que se situa per sobre del CX-5 amb unes mides de 4.745 mm de longitud, 1.890 mm d’amplada i 1.680 mm d’altura, sent la seva distància entre eixos de 2.870 mm. L’habitacle pot acollir còmodament quatre adults o fins i tot cinc sense massa complicacions si s’ocupa la plaça central posterior, i el seu maleter és de 570 litres.

El CX-60 utilitza, a més, una nova plataforma modular que més endavant servirà de base per a models híbrids, altres híbrids endollables i completament elèctrics. De fet, sobre aquesta plataforma anomenada Skyactiv Multi-Solution Scalable ArchitectureMazda té pensat llançar d’aquí a 2025 cinc cotxes híbrids, quatre PHEV més i tres totalment elèctrics. I a partir del 2025 n’arribaran més.

63 km d’AutonomIa elÈctrica

El sistema híbrid endollable del CX-60 combina el motor gasolina de 2.5 litres Skyactiv-G del CX-5 amb un motor elèctric de 173 CV (129 kW) que, treballant plegats, són capaços de generar una potència de 327 CV i un parell de 500 Nm. El propulsor elèctric s’alimenta d’una bateria d’ions de liti de 17,8 kWh i s’anuncia una autonomia elèctrica de 63 km.

Es pot recarregar del 0 al 100% en 2 hores i 20 minuts amb el carregador de 7,2 kW que el CX-60 ofereix de sèrie. Ofereix diversos modes de conducció que modifiquen l’entrega de potència del cotxe: EV, Normal, Sport i Off-Road. Sigui com sigui, una de les claus per al bon rendiment del sistema PHEV és el nou canvi automàtic de 8 relacions. El CX-60 té tracció permanent a les quatre rodes però amb matisos, ja que el sistema que empra el converteix en un tracció posterior per defecte que pot enviar potència a l’eix davanter quan sigui necessari.

De l’interior en destacaríem l’amplitud, la magnífica qualitat dels materials, ajustaments i acabats i la presència de pantalles de mida considerable però no enorme que comparteixen protagonisme amb els botons físics a l’hora de manipular els menús del vehicle. S’hi ofereixen quatre nivells d’equipament: Prime-line, Exclusive-line, Takumi i Homura. Totes elles ofereixen climatitzar bizona, pantalla tàctil central TFT en color de 12,3’’, ràdio DAB, Bluetooth, Apple CarPlay i Android Auto sense fils, navegador i control de creuer.

El Mazda CX-60 ja es pot reservar a un preu inicial de 50.268 euros amb el motor PHEV, tot i que està prevista l’arribada de dos motors més: aquest mateix 2022 arribarà el gasolina e-Skyactiv X de nova generació amb 3.0 litres i 6 cilindres en línia, i ja de cara al 2023 serà el torn del dièsel e-Skyactiv-D de 3.3 litres i també de 6 cilindres amb dues variants de potència. Tant els gasolina com els dièsel disposaran de l’etiqueta ECO de la DGT, ja que integraran un sistema microhíbrid de 48V.