Des de l’11 de maig del 2021, el límit de velocitat a la ciutat és de 20 km/h en vies que disposin de plataforma única de calçada i vorera. El màxim és de 30 km/h en via d’un únic carril per sentit de circulació, i de 50 km/h en via de dos o més carrils per sentit.

La normativa també recull que els carrils reservats per a la circulació de determinats usuaris o ús exclusiu de transport públic no seran comptabilitzats i que els vehicles que transportin mercaderies perilloses circularan com a màxim a 40 km/h en travessies i en vies urbanes de dos o més carrils per sentit de circulació.

També s’estableix que el límit genèric de velocitat en travessies és de 50 km/h per a tota mena de vehicles, però que aquest límit podrà ser rebaixat per acord de l’Autoritat Municipal amb el titular de la via, prèvia senyalització específica. Així mateix, excepcionalment, l’Autoritat Municipal podrà augmentar la velocitat en via d’un únic carril per sentit fins a una velocitat màxima de 50 km/h, prèvia senyalització específica.

Ara es compleix el primer aniversari de l’entrada en vigor d’aquesta mesura, tal com ha recordat la Direcció General de Trànsit (DGT) a les xarxes socials.

Hace un año, entraron en vigor las #CiudadesA30 en toda España. El objetivo era, y es, construir un nuevo modelo de ciudad, mejorar la convivencia y reducir las muertes. Porque #A30HayMásVida.



En este vídeo, recordamos esos cambios 👉 pic.twitter.com/rY17tDXbUN — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) 11 de mayo de 2022

El director general de Trànsit, Pere Navarro, va assegurar que en el període de maig a desembre del 2021 els atropellaments van descendir en un 17% respecte al mateix període del 2019, i els morts de més de 65 anys, un 22%. Així, ha indicat que els responsables de trànsit d’alguns municipis li han traslladat que la limitació «no s’acaba de complir», però afegeixen que han baixat les velocitats mitjanes a la ciutat i, per tant, també els sinistres.

Menys atropellaments

No obstant, segons les dades del centre d’estudis Ponle Freno-AXA, el 70,3% dels conductors compleixen el límit de 30 km/h. En aquest context, Navarro ha comentat que el nombre de morts a la ciutat el 2021 és un 25% més baix que el 2019. Els atropellaments han caigut un 32%.

En aquest context, convé saber quines són les multes fixades aquest any per no respectar els límits de velocitat, tenint en compte que, des de març, s’han suprimit els 20 km/h extres que abans es permetien per avançar. Per a això, primer s’ha de tenir en compte que una infracció lleu es penalitza amb fins a 100 euros de multa, una de greu amb fins a 200 i una de molt greu pot ser de fins a 500 euros.

Per exemple, si en una via amb un límit de 20 km/h se circula a entre 21 i 40 km/h, et poden posar una multa de fins a 100 euros. Si es fa a entre 41 i 50 km/h, et poden caure 300 euros. Si és entre 51 i 60 km/h, són fins a 400; entre 61 i 70 fins a 500, i més de 71, fins a 600.