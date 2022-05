100% Subaru, 100% ELÈCTRIC

Per fi ha arribat el moment: Subaru ha presentat el Solterra, el seu primer model 100% elèctric. La marca japonesa, que s’ha caracteritzat pels seus motors boxer fiables, suaus i silenciosos, ha hagut d’adaptar-se als temps i, en col·laboració amb Toyota, ha desenvolupat un SUV que perme complir amb les directrius europees pel que fa a emissions.

En aquest model la marca japonesa utilitza la Plataforma Global e-Subaru, creada conjuntament amb Toyota i que permet fabricar diferents tipus de vehicles elèctrics de manera eficient en combinar múltiples mòduls i components, com ara les parts davantera, central i posterior d’un automòbil.

El Solterra ha adoptat un nou sistema que impulsa les rodes davanteres i posteriors amb motors independents. Aprofitant l’experiència en tecnologia de tracció total AWD que controla amb precisió les quatre rodes, la resposta és àgil distribuint la força motriu entre la part davantera i la posterior.

És destacable que, igual que els altres models SUV de Subaru, el Solterra disposa del sistema de control X-Mode AWD de doble funció (Snow/Dirt i Deep Snow/Mud) que ha estat millorat en gran mesura pel potent parell i l’alta capacitat de resposta dels dos motors independents, augmentant la sensació de seguretat a carreteres en mal estat. A més, la nova funció Grip Control permet que el vehicle funcioni a velocitat constant mentre l’estabilitza, fins i tot en carreteres en mal estat. A més, El conductor pot triar entre tres modes de conducció: Eco, Normal i Power.

218 cv elÈctrics

El Subaru Solterra equipa dos motors elèctrics de 109 CV de potència cadascun (218 CV en total) que proporcionen una autonomia de fins a 466 km en cicle combinat i 610 km en urbà. La bateria d’ions de liti i 91 cel·les té 71,4 kWh de capacitat;, mentre que la recàrrega es pot fer mitjançant corrent altern a un màxim de 6,6 kW o corrent continu a 150 kW, arribant al 80% en només 17 minuts.

A més, la bateria està dissenyada per mantenir com a mínim el 90% de la seva capacitat durant els primers deu anys. Amb aquest compromís la marca japonesa supera la majoria de les marques, ja que normalment se sol assegurar el 70% de la capacitat.

Cockpit modulable

L‘habitacle del nou Subaru Solterra sembla confortable fins i tot en aquesta unitat presèrie. Els seients són còmodes i les places posteriors àmplies, més que suficients per a dos adults i un nen al seient central.

Al nou cockpit modulable la pantalla d’informació queda per sobre del volant i no es consulta a través dels radis, de manera que el conductor no necessita desviartant la vista de la carretera.

El panell d’instruments ubicat a la consola central és de grans dimensions (12,3”). No falten detalls de confort ja habituals en un vehicle d’aquest nivell, com ara la qualitat del cuir sintètic dels seients, el carregador sense fils o el sostre panoràmic. El maleter és força adequat per a un SUV d’aquestes dimensions, amb 452 litres de capacitat.

La comercialització del nou Solterra començarà al nostre país aquest mateix novembre. Falta encara molt de temps, però poc més es pot millorar aquest Subaru Solterra presèrie.