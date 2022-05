Més gran i més EFICIENT

La nova generació (i ja en van 11) de l’Honda Civic començarà a comercialitzar-se a Espanya aquesta mateixa tardor i ho farà presentant una gran novetat: el motor híbrid e:HEV d’Honda. I com que la idea és evangelitzar en termes d’electrificació, desgranem el nou e:HEV Civic començant pel seu conjunt mecànic.

Aquest propulsor combina una bateria d’ions de liti de gran densitat de potència i dos motors elèctrics compactes i potents amb un motor de benzina de cicle Atkinson de 2.0 litres de nou desenvolupament. Aquest conjunt aconsegueix, segons la marca, la millor eficiència tèrmica del sector (41%), fet que es tradueix en un consum de combustible de 4,7 l/100 km (WLTP) i unes emissions de CO2 de tan sols 108 g/ km (WLTP). Unes xifres increïbles si tenim en compte que el propulsor desenvolupa 184 CV de potència i 315 Nm de parell màxim.

El motor ofereix diferents escales de rendiment a través dels quatre modes de conducció disponibles (Eco, Normal, Sport i el nou mode Individual), però el que és innegociable en qualsevol d’ells és el dinamisme que s’espera d’un Civic. El conjunt propulsor, la direcció i la suspensió proporcionen uns nivells de rendiment, dinamisme i capacitat de resposta realment extraordinaris, segons avança la marca japonesa.

MÀxima coNnectiviTAT I segurETAT

L’interior s’ha concebut per oferir un gran nivell de confort i una gran experiència d’ús. A la versió més equipada la pantalla del conductor incorpora un panell LCD en color d’alta definició i 10,2 polzades que ofereix una visibilitat millorada. El nou Civic ofereix un paquet complet d’infoentreteniment. La mida de la pantalla tàctil central s’ha incrementat fins a les 9 polzades i s’ha desplaçat cap amunt per minimitzar el moviment ocular del conductor. El sistema es completa amb la compatibilitat sense fils de les aplicacions Apple CarPlay i d’Android Auto, que permeten als ocupants mantenir-se connectats durant els trajectes. A més, la versió Advance incorpora dotze altaveus Bose premium.

El compacte d’Honda també incorpora un extens paquet de funcions de seguretat avançada i el paquet d’assistència a la conducció Honda Sensing. Gràcies a una nova càmera davantera de visió panoràmica de 100 graus i una tecnologia de reconeixement millorada, el Civic té ara més capacitat per identificar vianants, línies de la carretera, límits i altres vehicles, com per exemple motocicletes i bicicletes. Per primera vegada el nou Civic està equipat amb sensors sonar, quatre a la part davantera i quatre a la part posterior.

Ampli i elegant

Desenvolupat sobre una nova plataforma, ara la longitud del Civic és de 4,69 metres, per 1’80 d’amplada i 1,43 d’altura. Per la seva banda, la distància entre eixos és de 2,73 metres. Són dimensions superiors a la generació anterior, fet que anticipa que hi haurà més espai. Un dels aspectes més cuidats és l’increment de la zona de vidre per oferir una sensació de major amplitud interior i més lluminositat. El disseny de la carrosseria destaca per les seves superfícies refinades, amb les línies centrals i la de cintura més definides.

En conjunt la imatge del nou Honda Civic, tot i ser més convencional, resulta molt atractiva i finalitza en una part posterior molt ben resolta. Destaca la pronunciada caiguda del sostre, que li confereix un aspecte més proper al d’un cupè i el converteix en un cotxe molt estilitzat. La porta del maleter, ara fabricada en resina (fet que ha permès reduir el seu pes en un 20% en comparació al del Civic anterior) dona accés a un maleter amb una capacitat que encara no ha estat anunciada, per que de ben segur serà molt similar a la del model anterior.

Un detall curiós és que per amagar la visió del seu interior hi ha una safata que es mou solidàriament amb la porta, mentre que una cortineta s’estira lateralment de banda a banda i acaba de tapar l’equipatge.

fUTUR INTENS

Honda té moltes esperances dipositades en aquest model, que a partir del proper mes d’octubre podrem veure per les carreteres del país. Amb aquest cotxe la marca afronta el futur amb l’objectiu d’incrementar la seva electrificació, per a la qual cosa té previst fer una inversió de 57.000 milions d’euros en deu anys. Als seus plans més immediats hi trobem la intenció d’aconseguir que de cara a l’any 2030 un total de trenta models de la marca siguin elèctrics i aconseguir una producció anual de dos milions d’unitats d’aquests models.

De moment, de cara al 2023 Honda anuncia cinc llançaments, entre els quals hi ha un nou Civic Type R, un CR-V híbrid endollable, un nou SUV híbrid al segment C i l’e-Ny1 elèctric al segment SUV urbà. Per al 2025, i fruit de l’aliança amb Sony, s’haurà creat una nova marca que llançarà el seu propi model.